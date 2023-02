San Valentín: ¿el enigmático mensaje de amor de Wanda Nara es para Mauro Icardi?

La novela de Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo. Y no podía ser de otra modo, teniendo en cuenta que e ste martes 14 de febrero se festeja San Valentín, el Día de los Enamorados , y el mundo desborda de mensajes románticos, flores, bombones y los albergues transitorios desbordan de encuentros íntimos que celebran la pasión de los corazones.

Lo primero, en la saga por entregas de la modelo y empresaria y el delantero rosarino, es ubicarse. Separados o no, es difícil saberlo, porque un día dicen una cosa y otro todo lo contario, se refugiaron en Milán, en busca de poner distancia de la tragedia que causó el terremoto que afectó a Turquía , donde está radicado y juega Icardi, quien fichó para el Galatasary.

Lo curioso es que le mensajito, una pregunta enigmática, provocó la ira de los seguidores de Wanda. ¿Qué fue lo que escribió? Una fecha y un interrogante: “14 de febrero. ¿Qué hacemos con vos?” . Lo acompañó con el emoji de la carita pensativa. Eso bastó para generar una ola de rumores sobre la posibilidad de que vuelva con su hoy ex marido , algo que encolerizó a sus fans.

image - 2023-02-14T114327.699.jpg

Los usuarios de Instagram que viven pendientes de las publicaciones de Wanda, fueron contundentes ante lo que consideraron un “histeriqueo” de la mediática, y le reclamaron con una catarata de mensajes que dejara de jugar con los sentimientos y la acusaron de querer lastimarlo a propósito. Asombró la defensa férrera que hicieron del ex "París Saint Germain", a quien habían fustigado por el affaire con María Eugenia "China" Suárez.

Quedó claro que las idas y vueltas que había protagonizado Wanda cuando viajó a la Argentina a cumplir obligaciones laborales, y su supuesto romance con L-Gante, con quien se la vio varias veces en lugares públicos aunque nunca se confirmó que la relación fuera amorosa. También se la vinculó con el jugador senegalés Keita Baldé, con quien conincidío en un lujoso hotel en Dubai.

Mientras tanto Icardi siguió empeñado en que dejaran atrás las desavenencias conyugales y que volviera a estar juntos. No tuvo suerte, pese a que la relación entre ambos, cuando los chicos están de por medio, siempre son buenas y hasta cariñosas. El posteo de Wanda, si va dirigido a él, podría no ser así, reavivaría el fuego de la pareja, más en un día tan sensible con el de San Valentín. La pregunta ahora es cómo seguirá la historia. Imposible saberlo.