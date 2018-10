Sol Pérez bailó acompañada por su bailarín Fernando Bertona y Rocío Guirao Díaz como invitada. Fue en el ritmo salsa de tres que dejó un gusto amargo y el jurado se lo hizo saber a la exchica del clima.

Luego de que la modelo se llevara todos los halagos, Sol tomó la palabra, reconoció que se pedió en la coreografía y hizo un contundente descargo: "Sí, me perdí en el baile. Quiero decir que no soy bailarina y siento que me exigen un montón y yo quiero rendir lo que me exigen, pero me cuesta", sentenció al aire.

Sol Pérez Junto A Rocío Guirao Díaz



"Esto que me dicen que soy una bomba pero no lo puedo sacar afuera ¡bueno loco, es lo que hay! Si no lo puedo sacar es porque no hay más que esto. Yo intento e intento pero también eso es presión y más presión", agregó.

Luego llegó el pedido de Marcelo Polino, el BAR concidió con el jurado y llegó a un polémico fallo por primera vez en lo que va del certamen: "La verdad es que estuvo bastante floja Sol al principio y lo que pasó es que nunca enganchaste el tiempo de la salsa, porque lo podés disimular", remarcó Lourdes Sánchez.

El jurado le bajó puntos a Sol Pérez



Sus palabras fueron secundadas por Jorge Moliniers y dio a conocer el decisión más picante: "Por votación unánime decidimos ponerle un -1". De esta forma, el equipo que había cosechado 12, se quedó con 11, uno de los puntajes más bajos hasta ahora.