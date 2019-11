Salió el disco de los Rolling Stones en Argentina

“Bridges to Buenos Aires” (Puentes a Buenos Aires), el CD y DVD que salió ayer a la venta, recupera uno de los cinco conciertos que la banda británica Rolling Stones dio en la Argentina en el estadio de River Plate en marzo y abril de 1998.

El DVD contiene además la interpretación conjunta de la banda de “Like a Rolling Stone” junto a su autor Bob Dylan, que fue el invitado especial y telonero en los shows que el grupo dio en Buenos Aires entre el 29 de marzo y el 5 de abril en el Monumental.

De riguroso traje negro y corbata de cintillo, Dylan subió al escenario del Monumental con su Stratocaster para tocar la canción junto a los Rolling Stones, y se puede ver a toda la banda especialmente atenta a los cambios de tempo y pronunciación a los que el poeta de Duluth tiene acostumbrados a sus fans.

Dylan se apoya en el baterista Charlie Watts y en el bajista Darryl Jones y sobre ellos flotan las guitarras de Keith Richards y Ron Wood, mientras que gracias al video puede verse a Jagger parado y saltando a su lado sin perderle la vista por miedo a entrar a destiempo.

Dylan se queda perplejo cuando escucha a las 60 mil almas entonar el estribillo de su clásico y sonríe cuando ve a Jagger saltar como un juglar enloquecido ante el calor de esa noche porteña. Y ese es el punto clave que confirma cómo los Stones se motivan cada vez que actúan en la Argentina. El DVD abre con “Satisfaction”, con Richards vestido con un largo saco de pana animal print, Jagger con uno de tonos azules y Wood con uno negro, todos de terciopelo.

Ron Wood enloquece al escuchar como los argentinos corean el riff al igual que Jagger y Richards, mientras que Chuck Leavell desde el piano arranca con los acordes de “Let’s Spend the Night Together”, otro clásico coreado hasta el hartazgo.

También se ve un mágico momento de la nostalgia más dura de la enciclopedia stoniana, cuando Jagger toma una acústica y la banda se despacha con una emotiva versión de “Sister Morphine”, canción escrita entre Jagger y su novia de entonces Marianne Faithfull. Debido a la referencias a las drogas, la compañía Decca retiró el single cantado por Faithfull, pero los Stones lo incluyeron en su disco “Sticky Fingers”, con connotaciones muy duras sobre su vida, ya que por esa época la novia de Jagger se enganchaba en la heroína y caía en un infierno del cual salió más de 20 años después.

El show tiene otros grandes momentos, como el lapso de música negra que incluye una cachonda versión de “Gimme Shelter”, donde Jagger coquetea con Lisa Fisher, que se luce en los coros, mientras que Watts y Jones conforman una dupla con un groove notable.

El material restaurado, remezclado y remasterizado incluye versiones de “Little Queenie”, “When The Whip Comes Down”, “You Got Me Rocking”, “Sympathy For The Devil”, “Tumbling Dice” y “Brown Sugar”, entre otras canciones.