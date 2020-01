Salazar criticó a Gasalla por su "ignorancia absoluta"

Antonio Gasalla arrancó el 2020 con la misma beligerancia con la que concluyó el 2019. Es que los términos descalificadores que el humorista utilizó para referirse sobre el método que utilizó Flavio Mendoza para ser padre de Dionisio, despertó una reacción masiva en el ambiente, a la que se sumó Luciana Salazar, quien sentenció: "Lo que dijo Gasalla es de una ignorancia absoluta".

"Compró un bebé", dijo Gasalla aludiendo al método a través del cual Flavio Mendoza fue padre, y por tal afirmación Salazar, que también optó por el alquiler de vientre para ser madre de Matilda, decidió no asistir como invitada a la obra teatral del humorista, algo a lo cual estaba comprometida por su amistad con Marcelo Polino, también integrante del elenco.

"Que se lo haya dicho a Flavio es igual a que me lo haya dicho a mí o a todos los que utilizamos el mismo método, Florencia de la Ve o Marley", dijo, visiblemente molesta.

"Me parece de una ignorancia absoluta. Es fácil decir van a comprar hijos. ¿Entonces las personas que también hacen inseminación van a comprar hijos? Porque todo lo que sea poner algo de dinero para cumplir el deseo de ser padres es comprar un hijo. Hay muchísima ignorancia en este tema y me da bronca porque sé que lo dijo con alevosía", agregó.

"Yo tenía planeado ir a ver a Polino al teatro porque él es mi familia y esto hace que no quiera ir. Pero no estoy de acuerdo con lo que dijo Antonio y merecemos unas disculpas, pero dudo que Antonio lo haga. Me da mucha lástima ver a este Antonio, al cual yo conocí, admiraba y quería un montón", afirmó.

Por último, Luciana también cuestionó a Gasalla por los cruces que protagonizó con distintas periodistas que lo entrevistaron: "Lo vi. Me parece horrible, espantoso, lo que le hizo a las mujeres, y como estoy en esto de cuidarnos entre nosotras, me parece que hay que ponerle un freno".

>> Leer más: Gasalla maltrató e insultó a dos cronistas en Mar del Plata

Salazar aludió al maltrato de Gasalla a las periodistas de espectáculos que quisieron abordarlo para obtener sus declaraciones, a quienes el artista insultó.

También Gasalla mantuvo una fuerte discrepancia con la humorista Fátima Florez, con quien comparte el teatro en Mar del Plata, y de quien se quejó por tal hecho.

>> Leer más: Gasalla y Fátima Florez arrancan la temporada con un escándalo

El último incidente se produjo porque Antonio le puso vallas a la salida para evitar a la gente y a los periodistas, algo que va en contra del deseo de la imitadora, la que disfruta del contacto con el público.