Tenía 14 años cuando, una noche en el extinto Blockbuster de bulevar Oroño y San Juan, jugamos al gallito ciego con mi amiga Mecha porque no sabíamos qué película alquilar. “Ya” dijimos. Y cada una caminó por un pasillo distinto hasta tocar una. “Milagros inesperados” decía el título de la afortunada. Y la llevamos. Ese drama que tuvo 4 nominaciones a los Oscar fue basado en la novela “El pasillo de la muerte”, de Stephen King. A partir de esa noche, mi mirada hacia las películas cambió para siempre. Me di cuenta que una película, que se suponía que era mero entretenimiento, podía inspirarme y dejarme una enseñanza, que aún hoy, a mis 32, recuerdo claramente: no todo es lo que parece. Hay que ser virtuoso para ver la belleza en la oscuridad. Al mismo tiempo vi “Patch Adams”, basada en la historia real de un doctor que no sólo curaba el cuerpo sino también el alma.

Y así pasaron los años, con “Charly y la fábrica de chocolate” aprendí que la familia es lo más importante, que ningún trabajo vale lo suficiente como para sacrificar la felicidad de estar con las personas que uno ama. Que la violencia enceguece, la ambición enriquece la cuenta bancaria pero empobrece el corazón y que la humildad, la bondad y la capacidad de asombro son oro.

“Legalmente rubia” me dejó en claro que no importa lo que los demás crean de vos mientras vos creas que todo es posible, con perseverancia, esfuerzo y actitud. Y que no hay enojo que una buena sesión de “manicure” no calme. “Diario de una pasión” me mostró que hay amores que están destinados a ser en el momento perfecto, ni antes, ni después. Que la fidelidad existe y que las personas cumplen su palabra, aún cuando ya no existe la memoria.

Hay películas que sólo nos dan persecuciones automovilísticas, asesinatos y violencia por doquier. Amén por esas otras historias que nos dejan la certeza de que no fueron dos horas perdidas en el sofá sino una fuente de inspiración y aprendizaje. Es que sacar belleza del arte es una gran virtud.