Sabrina Rojas se refirió hoy al sorprendente y profundo beso que su marido Luciano Castro se dio con Juan Minujín en la última ceremonia de los premios Martín Fierro.

Luciano y Juan estaba ternados como Mejor actor protagónico por su destacada labor en 100 Días para enamorarse. Al darse el ganador, los actores se besaron para sorpresa de la mesa. Instantes antes, al ganar Carla Peterson su estatuilla como Mejor actriz protagónica, repitió la escena con su amiga y compañera de la tira Nancy Dupláa.

"Es la primera vez que lo acompaño a Luciano a un Martín Fierro. Nunca fui y estuvo nominado un montón de veces. A mí me daba pudor ocupar un lugar que podía ocupar un compañero. Pero después veía la transmisión y estaban con sus mujeres. Entonces, esta vez, Luciano me dijo 'ponete linda y nos vamos a los Martín Fierro'", contó Sabrina en Agarrate Catalina, el programa de Catalina Dlugi.

Luego reveló cuál fue su reacción ante el beso de Castro y Minujín: "¡Fue tremendo! Estaba sentada al lado de la mujer de Minujín y me moría de risa. Ellos no podían ser menos, después de beso de Nancy y Carl. Tenían que hacer lo mismo, fue muy gracioso y fue una cosa que surgió en el momento. Uno, tal vez, no se da cuenta de la repercusión que causa después. Pero tenía que ver con todo lo que habían contado ellos con la novela”, dijo Sabrina.

"(El beso) fue espontáneo y sin querer tuvo coherencia con todo lo que hablaron y lucharon en la tira, en la que tocaron temas actuales, que pocas veces se ven en televisión, porque la televisión se está aggiornando y está buenísimo que la gente lo acepte. La gente está abriendo su cabeza", aseguró la actriz. Y dejó muy bien parado a Luciano Castro, de quien dijo "no es para nada machista".