Sabrina Rojas habló este martes en "Intrusos", América, sobre su separación de Luciano Castro tras nueve años juntos.

"No tenemos nada que ocultar y que esconder. ¿Por qué yo no puedo decir que estamos separados? Estamos separados, estamos acá desde el 5 de diciembre juntos porque ya teníamos todo arreglado", comentó la actriz.

"Vivimos bajo el mismo techo y está todo bien. Nuestra vida es totalmente normal de dos personas que se separan como pueden. Lo que no vas a ver es un mimo", agregó.

Y fundamentó: "Pensamos que descomprimíamos y fue peor. Mi teléfono explotó. No hay un misterio de nada, es una separación. Hay un desgaste en la vida, no sé si es una fecha. Para mí las crisis y separaciones son positivas. A veces uno sigue por la familia y cotidianeidad. Son nueve años, es mucho tiempo, tenemos dos hijos".

"La rutina trae un desgaste tremendo, no hay una fecha de quiebre. Fue un poco antes que termine de grabar la tira", aseguró Rojas.

Al momento de revisar los motivos de la separación, la modelo se refirió a los celos: "Soy celosa, pero lo lógico. Cuidé lo mío. Ahora... '¡mandame la ubicación!', eso no", bromeó. Allí Rial hizo una pregunta medular: "¿Luciano se portó bien?". Ella tardó en contestar: "Yo... eso te lo tendría que responder él. Todos hemos metido los cuernos, y eso no es lo grave en un proyecto de vida. Me llegaron cositas, pero nada concreto. A veces uno prefiere creer, y decir: 'Te creo a vos'".

"No pasó nada como para que no nos podamos ver (...). Yo le digo Gordo, y él un par de veces me dice 'Mi amor'. Sí, es raro... Y hay días que nos miramos y decimos: '¿Da para separarnos...?'. Pero es solo un segundo. Y abrazos, nos damos miles. A veces lo veo y digo '¡menos mal que me separé!', y otras veces pienso: 'mirá este gordo que me estoy perdiendo...'". Además, resaltó que Castro nunca le pidió que dejara su carrera artística, como señalaban algunas versiones.

Embed ¿Hubo infidelidades en la relación de Sabrina y Luciano?#SabrinaRojasEnIntrusos: "Todos han metido los cuernos, todos hemos metido los cuernos en la vida. Pero eso no es lo importante, pero nunca me enteré que me haya engañado"@intrusos #EnAmerica - https://t.co/hqVVHvyYqh pic.twitter.com/nIDM8TRbwD — América TV (@AmericaTV) 8 de enero de 2019

Sobre el mensaje en su cuenta de Instagram, donde se hablaba de la separación en términos "tremendos", Sabrina ratificó que se trató de un hackeo, algo que también le habría ocurrido tiempo atrás con su Facebook. "Todos los meses me sale que desde Hurlingham quieren entrar a mi teléfono. A lo mejor es más común de lo que pensamos", advirtió, y descartó que alguien cercano a la familia haya ingresado a la cuenta para escribir. "Aunque en algún momento lo pensamos", reconoció.

"(Quien escribió el mensaje) es alguien que quiso hacer una maldad. Dijeron las palabras que generan escándalo. Todos conocemos a Luciano. ¡¿Qué drogadicto?! Es una locura. Nos pareció una pelotudez tener que aclarar algo que no hicimos, que no somos", aseguró.

"Luciano es malhumorado, intenso, te pudo nombrar un par de cosas; lo sabemos todos. Pero de ahí a ser violento... es otra cosa", dijo Rojas, pidiendo prudencia. "A mi marido, a mi ex ahora, aunque no me acostumbro (a decirle así), lo voy a defender siempre porque es un buen tipo", avisó. Y entonces, ¿por qué Luciano cerró su Instagram? "¡Porque se asustó!". La propia mamá de la actriz, también: "Le subió la presión", contó, y explicó que la llamó para calmarla y contarle que lo escrito en ese posteo era mentira.