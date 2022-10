Rusherking le respondió a las críticas por la foto con Alberto Fernández: "Fue un acto de respeto"

Esto generó mucho revuelo, pues Rusherking tuvo que salir a aclarar que no pertenece a ningún partido político. En el video que posteó en las historias de Instagram, el joven comienza diciendo: "Quería aclarar un tema del que se estuvo hablando ayer que fue que conocí al Presidente y me saqué una foto con él. Hay muchas personas criticando que yo me saqué una foto o lo que sea. Quería aclararle a estas personas que yo no formo parte de ningún partido político".

El cantante decidió explicar cómo se dio el encuentro y por qué decidió tomarse una foto para evitar quedar en medio de una grieta no deseada y que no tiene que ver con su música. "Ayer me acerqué al Presidente y lo conocí porque estábamos en un mismo espacio, estábamos compartiendo un evento juntos. Entonces, me acerqué, lo conocí, lo saludé y le mandé la foto que me saqué con él a mí a mamá. Eso fue todo", aclaró Rusherking.

RUSHERKING SE SACÓ UNA FOTO CON EL PRESIDENTE

Finalmente, Rusher concluyó su mensaje diciendo: "Fue un acto de respeto, de conocerlo y nada más que eso. No formo parte de ningún partido como están diciendo por ahí".

El artista estuvo presente en el evento como artista invitado, y se subió al escenario para dar un show en vivo en el que cantó por primera vez "Perfecta", la canción que realizó junto a Dread Mar-I y que dedicó a su novia, la China Suárez. También aprovechó el momento para decir que en su relación todo marcha bien y que están muy bien juntos.