Rusherking contó cómo conoció con la China Suárez: "Me invitó un fernet"

"¿Podés creer que yo no la conocía? Y se lo dije. Yo no vi 'Casi Ángeles' ", dijo el cantante. "Es que hoy estaba en mi casa pensando en la nota y digo 'este pibe probablemente no vio todo eso' ", acotó Grego y el cantante respondió: "No, no, yo no la conocía y ella lo sabe".

Después narró el momento en el que se conocieron. "Nos conocimos en una fiesta, ella me invitó un fernet y todo pero yo como que con respeto viste, porque yo sabía que era la China Suárez pero no iba a acercarme a chamuyarla ni a hacerme el banana ahí porque no correspondía. Sí me parecía hermosa y me moría de ganas de chamuyarla pero no pintaba ni a palos", contó el joven.

También agregó que tras ese encuentro comenzaron a comunicarse a través de Instagram: "Después se dio todo, hablamos por Instagram, nos vimos y todo, pero la primera vez que la vi no me la chamuyé".

Fue entonces que Grego Rosello le preguntó si estaba contento y el joven contestó que está feliz: "Feliz de la vida. Encontré una estabilidad muy loca, que también me hace estar estable en mi trabajo, en mi salud, mentalmente, en todo. Es muy compañera ella, me banca en todo".