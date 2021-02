Cuando De Brito avanzaba con la información, desde Miami su panelista más polémica, Yanina Latorre, le preguntó: “¿Se va porque quiere cambiar de aire o porque se calentó tanto con los panelistas que no pude volver?".

Rápido de reflejos, el conductor de LAM respondió: “El último día que fue sintió que no pertenecía más, que era un ciclo terminado. Lo habló y lo acordó con el dueño del canal antes de sus vacaciones”, explicó De Brito.

Yanina separó “el odio mutuo” que se tiene con el periodista y dijo que para ella “es el número uno del espectáculo”, y luego despotricó duramente contra él. “Creo que cada vez que dejó Intrusos e hizo otra cosa, le fue mal. No sé si a la gente le interesa la opinión política de Jorge, él es bueno en lo que hace, un reportaje, primicia y humor. No creo que le vaya bien”, sostuvo la esposa del exfutbolista.

No conforme con eso, Latorre añadió: “Además, en las redes todo el tiempo lo acusan de recibir sobres. No sé si es verdad o mentira, así que la gente un poco desconfía en lo que dice”. Para luego ingresar de lleno en la vida sentimental del conductor. “Rial es un tipo que maltrató muchas mujeres. No fue bueno con la madre de sus hijas (Silvia D'Auro), con La Niña Loly, y ahora se cuelga el pañuelito verde. Es como media polémica su forma de tratar mujeres y el mensaje que dice”, argumentó ya lanzada la panelista.

Para poner un manto de piedad, De Brito cerró: “Rial ya se fue y se despidió de mucha gente, y sería un error que el programa continúe sin Rial".