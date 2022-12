"Ruido de fondo": Una feroz sátira sobre la sociedad de consumo y la clase media norteamericana

La historia se centra en Jack Gladney (Driver), un profesor universitario especializado en estudios históricos alrededor de la figura de Adolf Hitler. Jack vive con su cuarta esposa, Babette (Gerwig), sus hijos y sus hijastros: Heinrich (Sam Nivola), Denise (Raffey Cassidy) y Steffie (May Nivola). Todo marcha con normalidad hasta que la familia entera debe huir de su confortable hogar en los suburbios por culpa de un accidente ferroviario que provoca una fuga de productos tóxicos.

“La película se trata de la vida y la muerte, y cómo tenemos que reconocer que son lo mismo, en vez de existir como dos cosas separadas”, dijo Baumbach en la presentación del film en Nueva York. “La película trata sobre cómo creamos esos rituales y estrategias y cómo resistimos al peligro y la muerte. Y a veces eso viene a nosotros y no sabemos cómo reaccionar”, agregó. “Esta es la historia de la cultura estadounidense y estar rodeado de la cultura estadounidense”, enfatizó.

El director de joyitas como “Frances Ha” y “Greenberg” optó por escribir una adaptación extremadamente fiel el texto de DeLillo. Al igual que en el libro, la película está ambientada en los años 80 y está dividida en tres secciones: “Ondas y radiación”, “Escape tóxico a la atmósfera” y “Dylarama”, y muestra cómo la familia enfrenta varios peligros y amenazas en niveles macro y micro.

“En 1985, mi padre y yo manejamos desde Brooklyn para ver «Ran» de (Akira) Kurosawa en el Festival de Cine de Nueva York, el mismo año en que él trajo a casa un ejemplar de tapa dura de «Ruido de fondo» de Don DeLillo”, recordó Baumbach. El director volvió a leer la novela en los primeros días de la pandemia. Y el texto no se sentía como una obra de época, se sentía relevante y familiar. “La novela me transmitió un tono extrañado, real pero no real, que refleja muy bien lo que sentía todo el mundo durante la cuarentena”, explicó. Así fue que el cineasta, famoso por dirigir sus propios guiones, se puso a trabajar en su primera adaptación.

ruido2.jpg Driver (a la izq.) y Baumbach vuelven a trabajar juntos después de "Historia de un matrimonio".

“Una vez que el guión estuvo terminado se transformó en algo propio. Y tuve que encontrar la manera de serle fiel al guión y no al libro”, dijo el realizador. “La pregunta era la siguiente: ¿qué necesita esta película? Empecé a trabajar en la segunda parte, cuando el evento tóxico causado por una fuga química lleva a una familia de clase media a dejar su bucólico hogar del Medio Oeste. El problema con la primera y última parte era la gran cantidad de personajes y accidentes de la trama, además del tono elíptico. Es la primera vez que comienzo a escribir un guión por el medio, y ni siquiera teníamos aún los derechos para la adaptación”, rememoró.

En “Ruido de fondo” hay varias referencias cinéfilas, y en ese sentido Baumbach se explayó: “Nací en 1969, así que los años 80 fueron seminales para mí, fue la época de ver y descubrir películas por mí mismo. A mis padres les gustaba mucho el cine y esa fue una buena educación, pero a mediados de esa década comencé a ir al cine con amigos. Así descubrí las películas de David Lynch, de los hermanos Coen, de Spike Lee. Y el cine más neoyorquino, como el de Jim Jarmush. Entonces no nos dábamos cuenta, pero viéndolo desde el presente aquel fue un momento muy importante para lo que ahora solemos llamar películas independientes. Y una clave esencial para mí es que muchas de esas películas jugaban con elementos del cine de género, incluso las de Jarmush. Ese período coincide también con el amor por el cine más comercial, como los films de Steven Spierlberg. Todos esos títulos influyeron, y mucho, en la construcción de «Ruido de fondo»”, detalló.

La voz de los actores

Greta Gerwig, quien tiene un hijo con Baumbach y ha protagonizado y coescrito varias películas con él, dijo que comenzó a volver a leer el libro de DeLillo cuando él lo hizo. “Mientras la estás leyendo, la novela te hacer querer levantarte y decir «escucha esto». Tiene una cualidad teatral. Es emotiva e intelectualmente emocionante”, afirmó. Los largos ensayos con su pareja, agregó, ayudaron a hacer que los personajes se volvieran personas reales, menos abstractas.

Adam Driver, por su parte, dijo que le gustó interpretar a un personaje “tan estresado” pero “tratando de no estar estresado”. El papel de Jack también requirió algunas transformaciones físicas para el actor, incluyendo una peluca para simular sus entradas en el cabello y subir un poco de peso. La actriz británica Jodie Turner-Smith (“The Last Ship”) y el experimentado Don Cheadle (que interpreta a James «Rhodey» Rhodes en el Universo de Marvel) se suman al reparto para darle vida a dos profesores colegas del personaje de Driver.

Algunos han señalado a Baumbach que “Ruido de fondo” se aleja de él, en cuanto a su estilo y tono. El cineasta respondió que ninguna novela lo había requerido antes, pero que el material de DeLillo sí lo hizo. El ambiente de la novela en la década de 1980 inspiró el diseño, la sensación y el sonido de la película, que se filmó en formato anamórfico de 35 milímetros.

La música fue compuesta por Danny Elfman (famoso por su trabajo en los films de Tim Burton), a quien Baumbach invitó a revisar algunas de sus bandas sonoras de la época que había dejado atrás como “Midnight Run” para darle forma. “Ruido de fondo” también incluye la primera canción nueva de LCD Soundsystem en cinco años, “New Body Rhumba”. Baumbach dijo que le indicó al líder de la banda, James Murphy, “escribir una canción muy pegadiza sobre la muerte”, como si estuviera escribiendo una canción en los años 80.