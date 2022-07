"Rota", la obra que aborda el femicidio apartándose del lugar común

ROTA2.jpg

Un teatro que moviliza

Rota” surge del deseo de Natalia Villamil, Raquel Ameri y Mariano Stolkiner de llevar adelante un trabajo conjunto creado por el equipo del teatro El Extranjero, a través de su compañía El balcón de Meursault.

“Tanto Nati como Raquel vienen de un trabajo de militancia, me comentaron que querían hacer una obra que tuviera como tópico principal la violencia de género. Yo venía de dirigir dos obras sobre ese tema, y las voces que se expresaban en escena eran las de las víctimas directas. Como ya traía ese recorrido, no quería repetirme. Me interesaba la temática pero quería generarme un desafío diferente a la hora de trabajarla. Les propuse poner en escena la voz de la madre de un femicida y ellas aceptaron”, cuenta Mariano Stolkiner en diálogo con Escenario, para explicar el nacimiento de una propuesta que a simple vista resulta disonante respecto de las obras que abordan la misma temática. Esa disonancia aporta un plus de incomodidad. Una intención del propio director, para el que “el teatro siempre tiene que incomodar y ponernos en un lugar problemático como espectadores”.

En “Rota”, Stolkiner plantea tensión, invita a quebrar conceptos, a pensar y a hacerse cargo del tema apartándose de los lugares comunes. “Cuando el teatro resuelve y estamos fácilmente de acuerdo con aquello que nos expresa, creo que reduce su potencial. En casi todas mis obras me pongo del lado de «generémosnos un problema», esa es la función del teatro, tiene que movilizar a través de la furia, del enojo, del no estar de acuerdo”, dice el director, y afirma que le encanta que la gente se enoje con sus propuestas, porque “si el espectador se va a su casa con la tranquilidad de que el problema quedó en la escena y no le generó ninguna contradicción, entonces se redujeron las posibilidades del arte”.

ROTA7.jpg DIRECTOR. “Si al espectador no le generó ninguna contradicción, se redujeron las posibilidades del arte ”, dice.

Culpable

Por zorra, por tener la pollera corta, por mala madre, en definitiva la mujer siempre es la “culpable”. Una sentencia injusta que resuena sobre el escenario en tono de denuncia. En la charla, el director asevera que esa mirada social está puesta en escena: “Esta mujer que también es una víctima, porque está muerta en vida, es condenada por ser quien crió a ese femicida”. La obra pinta a una sociedad que siempre condena para el mismo lado. “Decimos como un insulto más hijo de puta - apunta Stolkiner - y no terminamos de prestar atención que esa expresión es un insulto al femicida, pero al mismo tiempo termina recayendo con todo el peso sobre su madre”.

En escena, Raquel Ameri interpreta a una madre atravesada por el dolor ante la muerte de su hijo que es un femicida, y lo que significa para ella esa pérdida más allá de las circunstancias. Es ahí cuando aparece la incomodidad y se despliegan emocionalidades y sentimientos que eclosionan.

El director explica que el personaje de esta madre fue fuertemente trabajado en equipo por la complejidad que trae consigo. “Para Raquel fue muy difícil no hacer foco principal en relación a la cuestión del femicidio. La historia que naturalmente a ella le salía contar, era la de la madre que condena permanentemente a su hijo por femicida y quizá le restaba valor a lo que implicaba para esa madre la pérdida de ese hijo, y ahí tuvimos que trabajar mucho”, explica.

“A cada rato una mujer desaparece”, dice parte del relato, que pinta a una sociedad que la violenta sistemáticamente y asume con naturalidad la insignificancia de la muerte. Las mujeres desaparecen todo el tiempo, se encuentren donde se encuentren y de distintas formas. “Las mujeres desaparecemos cada vez que comemos lágrimas, cada vez que pedimos perdón, cada vez que nos sentimos culpables. En cada estación de tren, con sus colores y con sus flores. En manos de un hombre que las convence. Alguna corre bajo las estrellas rogando llegar a su casa”, grita Ameri en una interpretación notable: “Ayer desapareció una mujer con un hijo muerto, mañana desaparece una madre con un hijo que mata”.

Sobre el final de la charla, Stolkiner apunta que la llegada de “Rota” a Rosario no es casual. El Arteón, sala Incaa de la ciudad y sede emblemática del teatro independiente, está a punto de cerrar sus puertas y los artistas se movilizan para sostenerla.

Hay un interés manifiesto de la comunidad artística de salvar el espacio. Con esta misma intención en el mes de junio Luis Machín presentó en el Arteón su obra “Mar de noche” y ofreció clases de actuación. Del mismo modo, los días 30 y 31 de julio Fabián Vena pasará por Sarmiento 788 para presenta la obra “Conferencia sobre la lluvia”. Al respecto, Stolkiner concluye: “Traer esta obra a Rosario en plena gira es una apuesta por salvar el Arteón. Siempre estaremos ahí poniendo el cuerpo para defender cualquier sala de cualquier rincón del país”.