Rosenfeld dejó en posición adelantada a Maxi López

Los abogados de los famosos se hicieron mediáticos y comparten la marquesina con sus patrocinados. Y muchas veces trascienden más que sus propios defendidos. Fernando Burlando, Mauricio D'Alessandro, Matías Morla y Ana Rosenfeld son justamente la primera línea de este equipo de letrados que están más en los medios de comunicación que en sus propias oficinas o en tribunales.

En este contexto sus declaraciones se convierten en noticia. Por eso trascendió hoy lo que dijo Rosenfeld en el programa Los Ángeles de la Mañana (El Trece) sobre el futbolista Maxi López, ex esposo de su clienta Wanda Nara.

"Un día Wanda estaba hablando conmigo y me dice «pobre Maxi, este fin de semana no viene a ver a los chicos porque está entrenando». Sin embargo él estaba en el mismo hotel que estaba yo", exclamó Rosenfeld en el principio del relato de la anécdota, aclarando que si bien ya no estaba en pareja con Nara era evidente que el delantero estaba con una amante.

"Lo peor es que estaba hospedado en mi mismo hotel, por dos días. Un all inclusive. El tipo desayunó, fue a la playa conmigo ese día, nos sacamos una foto y a la noche cenó en el hotel. Y me dijo «te pido por favor, todavía no pongas la foto esa porque nos estamos conociendo». Yo le había sacado una foto a la mina", completó.

Entre las conjeturas de la abogada y Wanda, que no son para nada ingenuas, aparece la hipótesis de que López en ese momento estaba engañando a Daniela Christiansson, actual pareja y con quien estableció el vínculo tras separarse de la madre de sus tres hijos.