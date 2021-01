palito22.jpeg

Si bien el arte es algo que convoca a toda su familia Ortega, Rosario encaró un camino propio que reafirma en su flamante trabajo, en el que reúne canciones que nacieron a partir de viajes y encuentros con músicos y productores como los mexicanos Marian Ruzzi y Ernesto “El Netito” García, y los argentinos Matías Cella, Salvador Colombo, Nahuel Barbero, Mariano Di Césare y Lautaro Cura.

En este material conviven y fluyen naturalmente la voz de Kevin Johansen en “Foto mental” , las personales guitarras de Marc Ribot en “Tardes de verano” y “Con vos” o el canto del mexicano Caloncho junto a Rosario en el homónimo “El otro lado” .

Muchas de ellas fueron creadas antes de la pandemia y otras en estos últimos meses, como es el caso de “Tardes de verano”, un tema que transmite cierta calma y empatía en tiempos difíciles y que está acompañado por un video dirigido por Facundo Plaga.

—”Tardes de verano”,último tema del disco, habla de ir a nuestro tiempo, sin apuro, yendo hacia el centro de las cosas.

— Exactamente. El encierro de alguna manera hizo que tengamos que afrontar muchos aspectos de nosotrxs mismxs que antes podíamos tapar o postergar. Pero cuando todo frenó, ya no teníamos a donde escapar, y tuvimos que mirarnos a la cara y aceptar muchas cosas. La letra de “Tardes de verano” habla un poco de ese proceso, de escucharnos, entendernos un poco más y en lo posible aceptarnos y querernos. Ir a nuestro ritmo, e intentar tomar las cosas con la mayor liviandad posible. Fue la última canción que salió, hecha en tiempo récord en comparación a las demás. Y fue un lindo desafío.

—Si bien las canciones fueron compuestas en diferentes momentos y situaciones de tu vida, ¿se puede decir que “Otro lado” es un disco homogéneo conceptualmente?

—Sí. Creo que hay un sonido en común, con la voz como hilo conductor. Cada canción tiene su propia impronta y carácter pero de alguna manera se van entrelazando. Algunas canciones tienen más presente el factor de la tierra, como las que tienen guitarras y percusión o programaciones.

—¿Sentís que en este trabajo confluyen de algún modo todas las músicas que te influenciaron a lo largo de tu vida?

—Decir eso es mucha presión (risas) porque escucho música muy variada desde siempre. Creo que tiene tintes de la música que escucho y me gusta en cuanto a la elección de arreglos, producción y de alguna manera en la elección de las melodías también. Pero siento que me queda mucho por explorar y componer de acá a un futuro.

—¿Cómo fue la experiencia de trabajar junto a figuras como Marc Rinot, Kevin Johansen o Caloncho en la canción que da nombre al disco?

—Siempre me gustó mucho trabajar con otros artistas. En el caso de Kevin me imaginé su voz grave en “Foto mental”, cantando a dúo, y luego vino al estudio a grabarla. Nahuel Barbero (“Hipnótica”) no solo puso su voz sino que produjo y compuso. Con Caloncho fue igual, le mandé la canción y él escribió la letra de su parte, la grabó y me la mandó. Por suerte la tecnología sirve para derribar algunas barreras y poder colaborar a distancia.

— A la hora de hablar de influencias, aparece inevitablemente la figura de Charly García y su sonido. ¿Qué te dio la experiencia de cantar en su banda y de compartir música con él?

— Además de la emoción de cantar sus temas, que a esta altura ya son himnos, hizo que tenga que adaptarme a cantar canciones que no están exactamente en mi registro. Me hizo salir bastante de mi zona de confort y me empujó a salir más para adelante. También obviamente viví experiencias muy divertidas y pude viajar por todos lados.