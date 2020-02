Rosario bajo las Estrellas se despide con lo mejor del hip hop, el trap y el rap

Ca7riel y Paco Amoroso encabezarán mañana la última jornada del ciclo Rosario bajo las Estrellas al ritmo de la música urbana, hip hop, trap y rap. También subirán a escena grupos locales locales y visitantes entre los que se encuentran Calíope Family, Femigangsta, Maca Revolt y Crew The Project. La previa estará a cargo de I Am Cabrona, el rapero Fasciolo y los DJ Mona Picech y Violeta Estelar. La cita, con entrada gratuita, será a partir de las 19 en el Anfiteatro Municipal del Parque Urquiza. Quienes asistan podrán llevar un alimento no perecedero para colaborar con las organizaciones no gubernamentales Rosario Solidaria, Haciendo Lío, Movimiento Solidario, Manos Solidarias y Movimiento de Acción Solidaria.

Ca7riel y Paco Amoroso son dos raperos y performers y su música evoca el rock nacional, el jazz y el metal. Este año cruzaron fronteras y agotaron salas. Respaldados por la ATR Band, Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero son amigos de toda la vida. Catriel es guitarrista y Paco baterista. Antes de este formato, tocaron juntos en Astor y editaron distintos materiales hasta que decidieron improvisar en las letras.

El freestyle los marcó y a partir de ahí comenzaron a delinear un repertorio propio. En 2019 fueron la revelación de la escena musical argentina y encararon su primera gira por Latinoamérica y Europa, llegando hasta el vanguardista festival catalán Sónar, Barcelona, donde agotaron entradas con su show de cierre de gira en la misma ciudad.

Entre los rosarinos estará presente Calíope Family que rompe con la formación tradicional del hip hop para explorar nuevas texturas musicales. Caracterizada por el alto contenido social en las letras y diversidad en subgéneros dentro del hip hop, hace Calíope aborda temas que van desde el boombap clásico, el neo soul, R&B y el trap.

En el 2018 lanzó el primer disco “Rhythms and Rhymes”. Pese a su calidad técnica, el disco se pensó con un sonido marcado en los 90, con referencias como The Roots y FuuGees. Canciones como “Si te digo” tuvieron mucho reconocimiento de parte del público, llegando a más de 90 mil reproducciones en Spotify y alcanzó difusión a nivel nacional e internacional. En 2019 Calíope fue galardona con el premio Rosario Edita 2019 como mejor disco de hip hop.

Ultimas del verano

Este fin de semana también termina el ciclo de humor Un Verano Fresquito que se realiza en el Teatro La Comedia (Mitre y Cortada Ricardone). Hoy será el turno de “Luis Rubio: 3 décadas”, espectáculo que coincide con las tres décadas de actividad del humorista. Mañana, a las 21, subirá a escena “Manantiales”, una comedia dirigida por Alejandra Gómez.