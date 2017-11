de rodaje. Zeta Bosio grabará el videoclip de su nuevo tema "Everything is you" hoy en Plataforma Lavardén.

El ex bajista de Soda Stereo llegó a Rosario para rodar un videoclip con su nuevo proyecto musical electrónico, Shoot the Radio, junto a Fernando Montemurro, y dialogó en exclusiva con La Capital sobre la conexión mágica que lo une con la ciudad, del reciente tributo de Coldplay a Soda Stereo y de la importancia de los reconocimientos "en vida". En el marco de su visita a la ciudad, pasó por pasó ayer por la Municipalidad y fue nombrado "visitante distinguido de Rosario".

"Es lindo que te den este tipo de reconocimientos en vida. Rosario es la ciudad que más nos invitó a soñar con Soda Stereo", expresó Zeta Bosio, uno de los músicos más importantes del rock latino junto con sus ex compañeros de banda Gustavo Cerati y Charly Alberti.

"Cuando empezamos a tocar con Soda Stereo, las primeras veces que vinimos a Rosario, veíamos que se amplificaba lo que estaba pasando en Buenos Aires. La distancia hacía que el deseo creciese. Cuanto más te tienen, menos te valoran, es algo inherente al ser humano. Y cuando te morís, aparece todo el amor del mundo junto", reflexionó el músico con respecto a las distinciones.

Y siguió: "Rosario es una ciudad muy querida. Más que un reconocimiento de visitante distinguido, me tendrían que haber dado el de visitante frecuente, como en las aerolíneas. Porque realmente hemos hecho muchas cosas acá, desde mi rol de DJ, con mi sello discográfico. De hecho, con mi sello fue la primera ciudad que vine. Rosario es la primera ciudad con la que probás si algo funciona".

"Everything is you" es el título del tema cuyo video filmarán hoy en el subsuelo de Plataforma Lavardén, dirigido por Hernán Roperto y producido por el rosarino Diego Castro. La canción pertenece al primer material discográfico del dúo, "Opera Galaxy".

"Es el tema más rockero del disco, tiene una voz femenina y ya está sonando en las radios", adelantó Zeta Bosio.

"Estamos haciendo un gran trabajo en equipo, es una megaproducción. Elegimos Rosario porque necesitábamos un lugar industrial. El montaje es complicado, pero vamos a grabarlo en un día", dijo Zeta. "Lo que nos trae a Rosario es el nivel de producción de Diego Castro, que consiguió justo lo que queríamos para este nuevo video. Además, hay un gran lazo creativo entre el director, Zeta y yo. Es como que completa la frase, no hace falta explicarle para saber lo que queremos. Todo surgió a partir del valor humano y nos fueron apoyando desde la Municipalidad y distintos sectores", contó Montemurro.

Con respecto al nuevo material del dúo, Montemurro destacó que la idea es incorporar al disco "perlitas ocultas", más allá de cantantes consagrados como Richard Coleman. Desde su rol de productor, opinó que "hay muchos artistas no reconocidos que tienen muchísimo talento y si las encontramos y podemos sumarla a nuestro proyecto, es un valor agregado".

Zeta Bosio expresó que la idea del dúo es no tener roles predeterminados, sino que todo vaya enriqueciéndose: "Somos dos productores y la idea es que la música sea la excusa para tocar el teclado, el bajo, que cante uno o el otro, que no haya roles establecidos, sino que todos hagamos todo. Y eso le da un techo enorme a la banda".

"Valoro mucho la fuerza que le pone Zeta a este proyecto habiendo llenado tantos River durante toda su carrera", dijo Montemurro, orgulloso de su colega y compañero de grupo.

Después de una copa de Sprite bien helada -a la cual llamó "el cáliz de la juventud eterna"- Zeta continuó: "Lo más atractivo de este proyecto musical es que me permite tocar el bajo, porque con tantos frentes abiertos, podría pasar un año sin tocarlo".

De música ligera

Fue una sorpresa para todos los fans cuando Coldplay, la banda inglesa liderada por Chris Martin, cantó "De música ligera", el hit por excelencia de Soda Stereo, el martes pasado en el show que brindaron en el Estadio Unico de La Plata, en el marco del cierre de su gira "A Head Full Of Dreams".

La reacción de Charly Alberti no tardó en llegar y lo manifestó por las redes sociales. "¡Emoción! ¡Gracias Chris! Gracias Coldplay. Lástima no haber estado en Buenos Aires #musicaligera #coldplay #graciastotales", escribió en su muro el baterista.

"No me sorprendió porque estaba al tanto de que iba a pasar", sentenció Zeta Bosio. "Incluso tenemos muchos amigos en común con Chris Martin, como el polista Ignacio Figueras. Según me cuentan ellos, Chris es una persona transparente, dulce, generosa, con una filosofía de entrega. Así que Ignacio, como otros argentinos que se vinculan con él, le han hecho escuchar mucho Soda Stereo. Chris Martin es un fan de Soda, y no es el único, los Depeche Mode también, incluso dijeron que "Dynamo" es uno de sus discos preferidos", contó.

Y develó que Coldplay les propuso tocar el tema con Charly Alberti y él juntos, pero que no se pudo llevar a cabo por compromisos laborales de Alberti.

Por supuesto que la emoción de ver el hit de Soda Stereo cantando por Coldplay despertó mucha emoción: "Es muy lindo ver lo que pasa con la gente cuando suena el tema. De música ligera ya es un tema de la gente, ni siquiera es nuestro. Me encanta que las bandas lo pongan en su shows. Cuando sonaba en los recitales de Soda, era el punto más alto del show. Cuando veo los videos de "Me verás volver", lo que pasa cuando suena ese tema es hermoso. Y que siga pasando es maravilloso. Que se vaya convirtiendo en un himno. Celebro este tipo de sorpresas y les doy las gracias".

La agenda de Shoot the Radio está agitada para el verano; además de tener varias presentaciones en la costa argentina, el dúo será una de las principales bandas del line up del festival Lollapalooza que se realizará en marzo. Y por supuesto, se vienen más canciones y shows para el 2018.