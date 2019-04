Rosario Edita premió a los mejores discos locales de 2018

Los músicos de la ciudad tuvieron su gran fiesta el miércoles a la noche, cuando la Municipalidad de Rosario entregó por segundo año consecutivo los premios Rosario Edita, un reconocimiento a las mejores producciones discográficas editadas durante 2018 a nivel local. En la ceremonia que se realizó en el teatro La Comedia se entregaron 16 estatuillas a los más diversos artistas y, por primera vez, se otorgó el galardón a mejor disco del año, que fue para el cantautor Julián Venegas por su álbum "De barcos y derivas", editado por el sello Blue Room.

En la entrega —que se transmitió en vivo por 5RTV— también hubo shows en vivo de Ayelén Beker, Silvina Garré y Juan Quintero, y entre los invitados que entregaron estatuillas estuvieron Hilda Lizarazu, Roque Narvaja y Myriam Cubelos, entre muchos otros.

El saxofonista Leonardo Piantino se hizo acreedor del primer galardón de la noche por su disco "Ya es hora", en la categoría de jazz, y Julián Venegas resultó ganador en la categoría cantautor por su LP "De barcos y derivas". La Biaba ganó en la categoría tango por su álbum grabado en vivo en el teatro La Comedia junto a la Orquesta de Cámara Municipal. Y en la categoría folclore el dúo La Perilla fue premiado por su disco "Quinta pata".

El percusionista Carlo Seminara se impuso en la terna fusión/ experimental/ electrónica con "Tango ia Candombes", mientras que en la categoría de música tropical ganó el grupo Girda y Los del Alba. La categoría de rap y hip hop añadió este año el subsegmento "trap", y aquí los ganadores fueron Calíope, el grupo liderado por el carismático Brapis.

El premio a mejor disco de punk fue para la banda Malones, y el galardón a mejor disco de heavy metal fue para Onixia, un grupo totalmente integrado por mujeres, algo extraño para el género. En los agradecimientos, la cantante de Onixia, Sasha Kido, hizo hincapié sobre la importancia de visibilizar y empoderar a la mujer en un género muchas veces rodeado de prejuicios y tabúes.

En la terna de reggae/ska/funk el premio fue para la agrupación Kunyaza por el disco "Partes del fuego". Ike Parodi, vocalista de Vudú, ganó como mejor solista de sello no local por "Al amanecer", y Sucesores de la Bestia recibió un galardón en el rubro de mejor disco pop por "4:59 AM Club". En la categoría mejor disco de rock alternativo se impuso Mi Paracaídas, en la de mejor disco de rock y blues el premio fue para Tiago y Los Pájaros y Patagonia Revelde se quedó con el premio a mejor disco de sello no local.

Premios a la trayectoria

En la ceremonia también hubo espacio para tres reconocimientos especiales a la trayectoria. Alberto Llorente recibió un premio por sus 50 años de carrera en la televisión rosarina, teniendo en cuenta que su programa "El show de AJ" siempre ha sido un espacio abierto a los artistas locales. Silvina Garré fue sorprendida en vivo con un premio, justo cuando terminaba de cantar sobre el escenario. La intendenta Mónica Fein y el secretario de Cultura Guillermo Ríos le entregaron la distinción. Por último, el periodista Bernardo "Perry" Mason, uno de los impulsores de Rosario Edita, entregó un galardón a los integrantes del sello Planeta X, el colectivo cultural con más de dos décadas de trayectoria.