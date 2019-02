"Lo que está pasando entre las actrices es algo muy grande y muy interesante". Así se expresó Romina Ricci, la actriz que está haciendo temporada en Carlos Paz y acaba de debutar como directora con la pieza de microteatro "Nooooo", en relación al movimiento que tomó cuerpo desde el colectivo Actrices Argentinas.

"Están saliendo afuera un montón de cuestiones que estaban tapadas, se abrió una puerta y de ahora en más van a salir un montón de mierdas que estaban taponadas; es bueno que estas cosas salgan a la luz y que la Justicia pueda resolver", remarcó Ricci en declaraciones a Télam sobre el MeToo argentino surgido luego de la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés y de lo que sucedió en 2018 con la lucha en favor de la legalización del aborto.

Desde el 29 de diciembre, Ricci es una de las cinco actrices del clásico "Brujas", que tiene funciones de martes a domingos en el Candilejas de Villa Carlos Paz con dirección de Luis Agustoni, y en el que compone a Inés, una mujer alcohólica marcada por el pasado y con un presente complicado.

Al mismo tiempo, estrenó en enero "Nooooo", una pequeña obra de teatro de 15 minutos en la que oficia de directora y que protagonizada por Militta Bora se puede ver jueves y viernes en el ciclo de Microteatro porteño.

En un formato de teatro breve, estrenó como directora "Una noche larga" en el ciclo Bombón Verano que arrancó en enero e irá todos los viernes de febrero en el Centro Cultural Recoleta, de Buenos Aires.

"Es la primera vez que dirijo teatro, ya que en cine hice varios cortometrajes, y está muy bueno. Es como que se comienza a abrir un camino y está muy relacionado con que en 2018 cursé mi primer año en la carrera de Dirección de Opera del Teatro Colón, me pareció buena la idea de cerrar el año poniendo en práctica muchas cosas nuevas que habían aparecido en la carrera", cuenta sobre su primera experiencia como directora en "Noooo".

La obra está protagonizada por Militta Bora y narra la aparición de un fantasma en la vida de un joven, una ex pareja que viene a cobrarse deudas pendientes y a poner en claro cosas que conoció una vez fallecida.

"Militta me llamó porque tenía ganas de actuar y ahí surgió la posibilidad de hacer microteatro; me pareció interesante trabajar con alguien que si bien estudió teatro viene del lado del rock y entonces busqué una obra en la que ella pudiera estar contenida y que reuniera una serie de condiciones en las que pudiese manejarse con soltura, rodeándola de actores en los que confío muchísimo (Juan Manuel Cabrera y Juan Santiago)", cuenta la ex mujer de Fito Páez, que fue protagonista de "¿De quién es el portaligas?", del director y músico rosarino. "Me parece -dice en relación al trabajo con Militta- que llegamos a buen puerto, ella está espléndida, como una especie de Marilyn Monroe argentina, armamos al mismo tiempo algo divertido".