Romina Pereiro contó detalles de su relación con Morena Rial

Pasada la pelea entre Jorge Rial y Morena, quien había tildado a Romina Pereiro de oportunista, la novia de Jorge Rial intenta recomponer el lazo con la hija de su novio.

La nutricionista habló como nunca de su relación con Morena y contó una charla privada que tuvieron hace poco.

"Siempre me llevé bien y tuvimos re buena relación, pero me gustaría formar un vínculo más fuerte. El otro día se lo dije. Obviamente que cuando pasó lo que pasó, hubo un distanciamiento natural y ahora eso se va a cortar", aseguró en una entrevista con Pronto, en medio de su felicidad por el compromiso con el conductor de Intrusos.

Además habló sobre su rol en el conflicto padre e hija. "Lo que intenté fue acompañarlo a Jorge y que estuviera lo más fuerte posible. Era complicado y traté de hacer eso, no mediar, sino contener y acompañar desde un lugar de pareja. Me corrí del medio y no ocupé ningún lugar que no me correspondía; era un tema de padre e hija y nadie podía meterse ahí", reflexionó.

Frente a la pregunta sobre si dialoga con Morena, ella dijo que "de vez en cuando sí". Y acotó: "me cuenta algunas cosas de su embarazo. Cuando pienso que mi novio va a ser abuelo, es raro y me encanta. Estamos todos chochos porque un bebé es bienvenido siempre".

Mientras disfruta de su embarazo, la hija de Rial pasó las fiestas en Córdoba con su pareja. En Buenos Aires, el periodista reunió a las familias para pedirle compromiso a su novia.