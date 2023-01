Romina Gaetani criticó a la esposa de Facundo Arana y reavivó la polémica

La panelista Mariana Brey le preguntó a Gaetani si Susini se había contactado con ella para hacerle algún comentario o ponerse a su disposición durante el momento más álgido de la controversia, consulta que llevó a la actriz a desahogarse en contra de la modelo. "No, nunca. Nunca se comunicó conmigo, jamás me habló. A veces en los parates de la novela íbamos a la casa de Facundo y comíamos con ella. Mucho no la traté pero me parecía una buena mujer y una muy buena compañera de Facundo", dijo.

Otra de las periodistas del programa, Paula Varela, contó que Susini había quedado dolida con Romina por lo que había dicho públicamente de Arana "en el fragor de pelea".

"Yo entiendo que una mujer, esposa, quede enojada o quede herida. Pero si yo mujer, si salta una mujer y dice 'me pasó tal cosa con el hermano de Romina, me sentí mal con el hermano de Romina', agarro a mi hermano. Primero que no salgo yo como mujer a defender a mi hermano. Que tenga sus testículos bien puestos y salga a hablar él", argumentó la actriz.

"Hay una cosa que veo muy de moda: los abogados ponen a las mujeres de las personas a quienes las mujeres acusan, y salen las mujeres de ellos a hablar. No chicas, no aprendimos nada. Que salgan ellos a hablar", enfatizó Gaetani. Y agregó: "Y después, si vos tuviste un problema con un hombre que a mí me parece que después de Dios viene él, y es el más santo del mundo, pero vos tuviste un problema, yo no puedo saltar a decir 'este chabón es divino', porque el mundo de ella con ese compañero es totalmente distinto al que yo pude haber vivido con ese hombre", explicó.

"Entonces, cuando una mujer salta a decir 'che, yo acá no la pasé bien'... Mutis por el foro, mi amor. Después te pego un llamado y 'che, Romina, estoy con vos', por la empatía y por qué no sabés qué pasó en esa relación camarines adentro, en un motorhome y en un sotovoce en plena grabación", reflexionó con intensidad la actriz.