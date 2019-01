"Roma" hace historia y recibe diez nominaciones al Oscar

"Roma", la elogiada película del mexicano Alfonso Cuarón, ya hizo historia en los Oscar antes de que se entreguen los premios más importantes del cine. La carta de amor de Cuarón a su infancia y a la niñera que lo crió sedujo por completo a los miembros de la Academia de Hollywood, que ayer le otorgaron diez nominaciones, entre ellas a la de mejor película. Se trata de un hecho histórico, ya que hasta ahora ningún filme hablado en español había conseguido colarse en la principal categoría de los premios, que se entregarán el próximo 24 de febrero.

También ha hecho historia la actriz debutante de "Roma", Yalitza Aparicio, que trabaja como docente en la vida real y encarna a la niñera Cleo en esta película rodada en blanco y negro. Aparicio, de 25 años, luchará por la estatuilla dorada junto a Glenn Close ("La esposa"), Lady Gaga ("Nace una estrella"), Olivia Colman ("La favorita") y Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?"). Asimismo, el filme producido por Netflix competirá en la categoría de mejor película extranjera con la polaca "Cold War", la japonesa "Un asunto de familia", la libanesa "Cafarnaúm" y la alemana "La sombra del pasado".

Para "Roma" no será nada sencillo ganar. Nadie hasta ahora ha logrado celebrar el doblete —se lo han llevado siempre como película de habla extranjera—, y nunca en los 90 años de historia de los Oscar ha vencido una película que no fuera hablada en inglés. Sin embargo, Cuarón ya puede disfrutar a lo grande de todo lo que cosechó hasta ahora con su película más íntima y emotiva, que ha logrado atraer tanto al público de las salas de cine como a través de la plataforma de Netflix. En los Globos de Oro se llevó dos estatuillas, en los Critics Choice Awards ganó tres y también se llevó el León de Oro en el festival de Venecia.

Otra película que hace historia con estas nominaciones es la taquillera "Pantera negra". Marvel se unió al club con el primer filme de superhéroes postulado a mejor película. Pese a la abrumadora popularidad de las películas basadas en cómics, hasta ahora no habían sido consideradas para el máximo honor de Hollywood. Luego de que "Batman: el caballero de la noche" fue desairada en el 2009, la Academia expandió la categoría de cinco a hasta diez nominados.

Cabeza a cabeza

Con sus diez nominaciones, "Roma" compite cabeza a cabeza con "La favorita", la comedia negra de Yorgos Lanthimos sobre los entresijos en la corte de la reina Ana de Inglaterra en los albores del siglo XVIII. "La favorita" también recibió diez nominaciones, entre ellas mejor película, director y guión original. En su elenco de brillantes actrices además figuran Rachel Weisz y Emma Stone, que optan al Oscar como actrices de reparto junto a Regina King ("If Beale Street Could Talk"), Amy Adams ("El vicepresidente") y Marina de Tavira ("Roma").

La comedia satírica "El vicepresidente", que cuenta historia de Dick Cheney, el cuestionado vice de George W. Bush, también conquistó a los miembros de la Academia. Este filme, que mañana se estrena en Rosario, recibió ocho nominaciones, entre ellas a mejor película, director y actor para la increíble transformación de Christian Bale en el malvado Cheney. El galés parte como favorito por su reconocido trabajo, pese a que tendrá contrincantes de altura como Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"), Viggo Mortensen ("Green Book") Willem Dafoe ("Van Gogh, a las puertas de la eternidad") y Bradley Cooper ("Nace una estrella").

Precisamente "Nace una estrella", la remake dirigida por Cooper y protagonizada por él mismo y Lady Gaga, fue bendecida con ocho nominaciones, mientras que "Bohemian Rhapsody", el exitoso biopic de Queen amado por el público y denostado por la mayoría de los críticos, logró cinco candidaturas. Estas películas además compiten en la categoría más importante de la noche junto a "Pantera negra", "El vicepresidente", "Infiltrado en el KKKlan", "Green Book", "Roma" y "La favorita".

"Green Book", la historia de amistad interracial que se estrenará en Argentina el 14 de febrero, también se anota en la carrera con cinco nominaciones. Uno de sus protagonistas es el ya ganador del Oscar Mahershala Ali, que ahora competirá como actor de reparto con Adam Driver ("Infiltrado en el KKKlan"), Sam Elliott ("Nace una estrella") y Sam Rockwell ("El vicepresidente").

Un histórico como Spike Lee fue nominado ayer a su primer Oscar como director, 30 años después de ser postulado por el guión de "Haz lo correcto", de 1989. Lee se medirá con Alfonso Cuarón, el griego Yorgos Lanthimos ("La favorita"), el polaco Pawel Pawlikowski ("Cold War") y Adam McKay ("El vicepresidente"). Tras un año de continuo foco en la desigualdad de género en Hollywood, el apartado nuevamente no incluyó a ninguna directora. Algunos habían hecho campaña para que Debra Granik ("Leave No Trace") o Chloe Zhao ("The Rider") fueran la sexta mujer que haya sido nominada a mejor dirección.

En cuanto al mejor largometraje de animación, las cinco aspirantes son de sobra conocidas por el público, excepto "Mirai, mi hermana pequeña". La reciente ganadora del Globo de Oro, "Spider-Man: Un nuevo universo", competirá con esta producción japonesa, además de "Isla de perros", "Wifi Ralph" y "Los increíbles 2".