Roger Waters vs. el neoliberalismo

El músico británico Roger Waters llamó en Venecia a defenderse del "neofascismo y del neoliberalismo que están haciendo colapsar nuestro planeta", durante la rueda de prensa de presentación del documental "Us Them", proyectado en el Festival Internacional de Cine de Venecia, que culminó ayer.

En la ronda de preguntas realizadas con motivo del documental que dirigió junto a Sean Evans y que participó por fuera de competición en la Mostra veneciana, el fundador de Pink Floyd opinó además de la situación de Venezuela y la inmigración. El documental "Us Them" es el registro de un concierto que el músico dio en Amsterdam en 2017, durante la gira mundial que también lo trajo a la Argentina, con temas de su legendaria banda y de su último disco, "Is this the life we really want?", lanzado ese mismo año. Al igual que en su recital, Waters llevó al festival su mensaje de "resistencia": "Si no actuamos colectivamente y resistimos a las fuerzas del neofascismo y del neoliberalismo que están haciendo colapsar nuestro planeta, no dejaremos nada como legado a nuestros niños". En la misma línea, en declaraciones reproducidas por la agencia Efe, el músico expresó: "Debemos defendernos de esas técnicas nacionalistas que ya vimos en nuestras vidas y que destruyen este pequeño planeta sobre el que vivimos". Waters alertó de los riesgos del populismo y contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a pesar de que fue abucheado en octubre del año pasado durante un concierto por el público de Sao Paulo tras criticar al líder ultraderechista. En este sentido no consideró una contradicción que personas que votan a personalidades como Bolsonaro vayan a sus conciertos, sino más bien "un estrago más del populismo".

El músico, que criticó el encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al que trató de ver en prisión aunque se le denegó el permiso, lamentó las sanciones económicas contra Venezuela y denunció la proliferación de armas nucleares.

Por otro lado abordó el tema de la inmigración en el Mediterráneo y rechazó la intención de los poderosos de generar entre la población local el "miedo hacia el otro". "No vienen porque quieran robarte la pizza sino porque están simplemente desesperados y quieren criar a sus hijos", explicó.