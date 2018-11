Roger Waters invitó a León Gieco a cantar en el recital de La Plata

El show que brindó anoche Roger Waters en La Plata tuvo un invitado especial. Es que el ex líder de Pink Floyd invitó al escenario al músico santafesino León Gieco, para interpretar el tema "La memoria".

En su primer show de la gira Us + Them en la Argentina, el martes pasado, Waters había reproducido desde su celular parte de "La memoria" tras anunciar que no había podido ubicar a León Gieco para invitarlo. Pero según trascendió, al día siguiente se estableció el contacto.

Anoche, tras presentar a su banda, el exlíder de Pink Floyd se puso el pañuelo verde de la campaña por la legalización del aborto en la Argentina. "Apoyo las luchas por los derechos de las mujeres", explicó. Y tras la ovación, Waters continuó hablando sobre lo que había aprendido en sus días en la Argentina. "Hicimos un show hace unos días y durante ese show pasaron algunas cosas. Una fue que saludé a algunas madres de personas que fueron enterradas sin identificar en el cementerio de Malvinas (sic). Hoy también hay algunas de ellas acá, así que quiero decirles que son bienvenidas. Madres de Malvinas: las queremos y compartimos su dolor", expresó el músico.

water7.jpg

"Otra cosa que sucedió fue que mencioné que un gran héroe para mí no había podido presentarse para tocar con nosotros", continuó Waters. "Un maravilloso, maravilloso artista argentino llamado León Gieco. Lo que hice en ese momento fue pasar un par de estrofas de una canción suya con mi iPhone. Es una canción que habla de otras madres: las Madres de Plaza de Mayo. No hay que olvidar jamás esos días y a los desaparecidos (en español)". Visiblemente emocionado, el ex Pink Floyd dijo: "Pasemos a la parte agradable: estoy feliz de decirles que León Gieco está aquí".

water6.jpg