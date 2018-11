Roger Waters inicia sus shows en la Argentina con su cruzada militante

Roger Waters, la figura emblemática de Pink Floyd, debuta hoy en la Argentina con su espectáculo "Us Them". El compositor, cantante y bajista británico ofrecerá su primer show esta noche en el Estadio Unico, mientras que cerrará su participación en el país el sábado en ese mismo estadio de La Plata. Waters, fiel a su defensa por las causas populares, viene de presentarse en San Pablo, en donde cosechó elogios y rechazos, pero mantuvo firme su postura de manifestarse en contra de las políticas del presidente electo Jair Bolsonaro.

"Nosotros y ellos" es la traducción de "Us Them", que así bautizó Roger Waters a su última gira, la que lo tiene llenando estadios por Sudamérica y en donde no faltarán los clásicos de Pink Floyd ni tampoco las canciones de su etapa solista.

En la lista de temas incluirá hits de los mejores álbumes de Pink Floyd, como son los casos de "The Dark Side of The Moon", "The Wall", "Animals" y "Wish You Were Here"), además de algunas canciones nuevas de su álbum "Is This the Life We Really Want ?", su primer trabajo de estudio en 25 años.

El tema que da nombre al tour es de 1973 (del disco "The Dark Side of the Moon"), pero sigue tan vigente como toda su música. Según Waters, el set list incluirá "una mezcla de material de mi larga carrera, cosas de mis años con Pink Floyd y algunas canciones nuevas".

Fue específico al declarar: "Probablemente el 80 por ciento será material antiguo y el 20 por ciento será nuevo, pero estará todo conectado por un tema general. Será un espectáculo genial, lo prometo. Va a ser tan espectacular como todos mis shows lo han sido".

Waters comenzó esta gira "Us Them" a mitad de 2017 en Estados Unidos y recorrió Europa, Oceanía y ahora América Latina. La etapa latinoamericana, que comenzó el 9 de octubre en San Pablo, Brasil, y que concluye en 9 de diciembre en Monterrey, México, es la última de una serie de shows. Roger Waters había dado inicio a este tour en mayo del año pasado en los Estados Unidos, que atravesó Europa y Oceanía hasta llegar al hemisferio sur.

Las presentaciones en vivo de Roger Waters tienen una característica particular: ofrecen experiencias sensoriales envolventes, con una producción audiovisual de vanguardia y un impresionante sonido cuádruple. Esta nueva gira promete no ser una excepción, luego de meses de planificación meticulosa y arte visionario, que inspirará a la multitud con su poderosa entrega para llevar al público a un viaje musical.

Durante su paso por Brasil, el ex líder de Pink Floyd recibió abucheos y algunos aplausos en San Pablo en un concierto en el que criticó al ultraderechista Jair Bolsonaro.

El músico consiguió dividir en dos a los cerca de 45.000 espectadores que asistieron a su concierto en el estadio Allianz Parque de San Pablo, y dejar en evidencia la polarización que existe en Brasil.

Waters, conocido por su activismo político, publicó en una pantalla gigante en la que su concierto era retransmitido simultáneamente en el estadio una lista con líderes mundiales que calificó de neofacistas, en la que incluyó al ultraderechista brasileño, así como al presidente estadounidense Donald Trump, Le Pen en Francia y a Putin en Rusia, aunque colocó sugestivamente un título de pregunta después del apellido del mandamás soviético.

En la misma pantalla fue expuesta la frase "Ele nao" ( l no), que se ha convertido en un lema entre los brasileños que rechazan a Bolsonaro, un defensor de la dictadura militar (1964-1985) y polémico por sus declaraciones machistas, racistas y homófobas.

En ambos momentos, el público se dividió entre abucheos y aplausos, aunque los primeros se escucharon con más fuerza que los segundos, de acuerdo al informe de la agencia EFE.

"Yo preferiría no vivir bajo la reglas de alguien que cree que la dictadura militar es una buena cosa. Recuerdo los malos días de Sudamérica durante las dictaduras y fue algo feo", dijo Waters.

En lo que tiene que ver con su identificación con las causas sociales populares, Waters viene de recibir un reconocimiento por su rol en la identificación de soldados argentinos en las Islas Malvinas.

En marzo de este año, Roger Waters, junto al ex combatiente Julio Aro, la periodista Gaby Coci y el coronel británico Geofrey Cardozo fueron distinguidos en la embajada argentina en Londres con la "Rosa de la Paz" por su trabajo para lograr identificar 90 tumbas de los 121 soldados enterrados en el cementerio de Darwin.

En el emotivo homenaje, se entregaron unas rosas de metal realizadas por el artista argentino Juan Carlos Pallarols. "Me siento muy honrado por este premio y debo decir que son dos recompensas que uno recibe: una es la del sentimiento por el trabajo humanitario realizado y la otra es el hecho de estar hoy aquí", aseguró el músico inglés en conferencia de prensa.

En la ceremonia, luego de haber recibido el premio, el músico, que llevó a un amigo para que le hiciera de traductor, leyó una carta que escribió a la Asamblea Legislativa de las Malvinas, hace cuatro o cinco años, en la que le explicaba cómo se le acercó una periodista argentina (Gabriela Coci) para hablarle del caso de los soldados no identificados y sus familias que estaban preocupados por su doble pérdida.

"No sólo perdieron a sus seres queridos, sino que no sabían a donde dejar una flor",sostuvo Waters.

Escena dividida. Pese a los gritos de adhesión y rechazo en el concierto de Brasil, Roger Waters sigue firme contra los gobiernos antipopulares.