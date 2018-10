La banda neuquina y mapuche Puel Kuna será la encargada de abrir los dos recitales que Roger Waters ofrecerá el 6 y 10 de noviembre en el Estadio Único de la Ciudad de La Plata, La elección, según aseguró a Télam la saxofonista de la agrupación Malen Nawel, corresponde a "una decisión política, espiritual y filosófica de Waters".

"Estamos en un momento difícil y no es casual que Roger Waters elija a una banda como la nuestra", consideró la instrumentista, quien también toca el kulxug en el sexteto.

En el mismo sentido, Umawtufe, quien toca bajo y xuxuka, señaló a esta agencia que "con Waters compartimos la pelea por un mundo distinto y mejor y, más allá de su fama, lo consideramos un compañero de militancia".

Puel Kuna (denominación que significa "guerreros del Este" en idioma mapuche), ostenta 10 años de historia y dos álbumes publicados desde los que propone una música que mixtura rock, ska, cumbia, hip hop y otros géneros latinos con elementos tradicionales de la música mapuche que cantan en mapuzugun y castellano.

Los integrantes del grupo habitan en Lofce, comunidad Newen Mapu de la ciudad de Neuquén y debutaron en las bateas en 2014 con "Puel Kuna" y tres años después editaron "KintuNewen" (ambos con producción de Goy Ogalde, de Karamelo Santo).

Junto a Nawel y Umawtufe, completan la banda Amaru en teclados, xompey voz; Lefxaru en guitarra y voz; Ignacio en batería y percusión y Juan Pablo en trompeta e instrumentos mapuches de viento.

El repertorio de "KintuNewen" llegó a oídos de Waters gracias a la periodista argentina Gaby Cociffi , que compartió con el ex bajista y compositor de Pink Floyd la identificación de los caídos en la Guerra de Malvinas.

Gracias a esta decisión del músico y activista británico, de 75 años, Puel Kuna tendrá 30 minutos de show bajo la dirección musical de Guillermo Beresñak en la apertura de cada una de las dos veladas platenses que serán sede local de la gira "Us Them" que Waters basa en los discos de Pink Floyd "Animals", "Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here" y "The Wall", además de los temas más relevantes de su reciente trabajo, "Is This the Life We Really Want?".

Puel Kuna. La banda mapuche abrirá en La Plata los dos shows de Waters.