Rodrigo de Paul tiene otro frente de tormenta: la familia Stoessel

A los padres de Tini les preocupa que la cantante sea perjudicada en su carrera artística por el fuerte conflicto del futbolista con su ex Camila Homs y con el ex suegro

Tini Stoessel es una marca registrada internacional en materia artística, y sus padres, Alejandro y Mariana, están muy preocupados porque la carrera de la cantante puede ser perjudicada por los conflictos permanentes que mantiene su novio, el futbolista Rodrigo de Paul, con su ex esposa Camila Homs y el ex suegro Horacio Homs.

De Paul denunció penalmente a su ex pareja Camila Homs por amenazas

Esta situación, que sigue escalando, hizo sonar las alarmas de los padres de Tini, quienes mantuvieron siempre un celo profesional en torno a la carrera de su hija, preservando en todo momento la imagen y los intereses de la artista, que desde niña cotiza en la industria. Una marca internacional que se fundó en su rol de chica Disney, que creció con los años de manera impoluta, y la catapultó a la fama global.

Es por eso que Alejandro Stoessel y su esposa Mariana no quieren que Tini siga siendo salpicada por el escándalo que protagoniza su pareja con la madre de sus hijos, más aún de los últimos hechos bochornosos que se produjeron en torno al futbolista, que terminaron de colmar la paciencia de la familia de la cantante.

Según informó el periodista Juan Etchegoyen, en Mitre Live, es muy probable que en breve haya una comunicación con el propio De Paul para transmitirle la incomodidad por lo que está sucediendo. El límite para los Stoessel fue lo que pasó en los últimos días con los cantitos con insultos de Camila Homs en Punta del Este contra Tini, como así el audio cuasi mafioso de Horacio Homs al volante de Atlético de Madrid.

“Ustedes saben que Camila Homs el fin de semana realizó un gesto y un canto contra Tini Stoessel. El video es claro y tengo novedades fuertes. Lo que me dijeron es que no cayó nada bien en la familia Stoessel lo qué pasó, las palabras que me contaban eran las siguientes: vulgarmente desubicado”, dijo Etchegoyen.

El conductor agregó información sobre las repercusiones del video de Camila: “También me comentaron allegados a la familia que no les sorprendió el gesto de la ex de Rodrigo, sobre todo por el caos que hay después de la denuncia que trascendió en los medios”.

“Por otro lado, les cuento que a la familia de Tini no le gusta nada lo que ocurre. Yo tengo la información de que ellos están incómodos con todo lo qué pasa, y no sorprendería si me cuentan que hubo una charla con Rodrigo por este tema, porque los ánimos están caldeados”, siguió.

Etchegoyen explicó la razón del malestar de los padres de la artista: “Es claro por qué: Tini nunca protagonizó escándalos, es la primera vez que la vemos en estas situaciones y quedó expuesta porque no la cuidaron y también porque quizás no se manejó bien en estos últimos meses desde su contexto personal”.

