Rodrigo de Paul fue al recital de Tini Stoesell: "La amo con todo mi corazón"

Ahora, después de visitar a sus hijos, Francesca y Bautista , un encuentro que se había demorado y que había fastidiado a su ex Camila Homs, el futbolista campeón con la selección argentina hizo una aparición sorpresa en el show que Tini ofreció este jueves por la noche en le Campo de Polo, en la Ciudad de Buenos Aires. Y no solo fue él sino que llevó la Copa del Mundo y festejó con los fans de su novia.

El público que asistió al recital de Tini se enteró que De Paul estaba entre la audiencia cuando la cantante pidió un aplauso para el "campeón del mundo" y los reflectores lo enfocaron. Su respuesta fue una muestra más de amor: hizo un corazón con sus manos. La reacción del público fue inmediata: comenzaron a corear como si estuvieran en la tribuna del Lusail: "¡Dale campeón, dale campeón!".

de paul.mp4

Eso no fue todo, De Paul subió a escenario, con la camiseta albiceleste, que también tenía puesta Tini, y tras agradecer la ovación de la gente disparó: “Les voy a contar por qué amo a esta mujer”. El futbolista sorprendió a los espectadores contando una anécdota que vivieron durante el Mundial. Contó que, después de la derrota con Arabia Saudita, por las que recibió muchas críticas, Tini no dudó, viajó a Qatar para verlo y darle fuerzas.

La confesión de De Paul generó una intensa ovación y reveló, sin dudas, el buen momento que atraviesa la pareja, pese a las indirectas de Camila Homs, ex de De Paul, quien le cuestionó al jugador haberse visto con la cantante antes que con sus hijos tras su regreso desde Doha. “Nada para decir, ¿ustedes? ¿bien?”, escribió en redes sociales.

Embed Palabras de TINI sobre De Paulpic.twitter.com/03DwJNEETP — TINI NEWS (@TINlnews) December 23, 2022

“La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, asi que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa”, le dijo el delantero del Atlético de Madrid mirando a los ojos a Tini en medio del escenario.

Tini De Paul.jpg

Ante semejante muestra de cariño, Tini respondió: “Te amo mucho. Sabés todo lo que te admiro y cada día te amo más. Te agradezco por este momento único que vivimos y estoy feliz de que pueda ser a tu lado”. Parecía una película de Disney, todo era alegría, amor y sonrisas. La gente esperaba el momento porque De Paul lo había anticipado en Instagram, donde contó también que iba a ir acompañado de su hija Francesca, que es fan de Tini.