Rodrigo Noya tuvo que salir a desmentir un rumor muy fuerte que circuló en el medio acerca de un romance con Bianca Iovenitti, su pareja de baile en el programa Súper Bailando 2019. "Estas cosas te hacen mal. Uno intenta tener una relación linda y estable, y estas cosas te dejan mal parado", afirmó el actor.

La versión sobre un encuentro amoroso entre Rodrigo y Bianca surgió en uno de los programas de chimentos de la televisión porteña. En Canal 9, una periodista contó ambos fueron vistos en un boliche disfrutando un buen momento con amigos.

rodrigo2.jpg Noya y Bianca Iovenitti participaron en el Súper Bailando Foto: La Capital / Archivo.

"Yo no sé si él (Noya) sigue de novio, pero me mandan la data. Estaban en el mismo boliche, ambos en una mesa vip con sus amigos. Me dijeron que se estaban destruyendo, casi teniendo sexo, literal, en el boliche", contó la panelista.

Cabe recordar que Noya está en pareja con Martina Scigliano y Bianca acaba de romper con Federico Bal.

En declaraciones a Primicias Ya.com, el actor afirmó: "Estoy re bien con Martina, mi novia, no pasa nada extraño, salía bailar con su hermano y me encontré con Bianca. Me quedé hablando, fue mi compañera del Bailando y tengo una linda relación y nada más", le dijo Noya a Primiciasya.com.

Y agregó: "La verdad que estas cosas te hacen mal, uno intenta tener una relación linda y estable y estas cosas las complican. No ayuda a nadie. Tengo un nene y me dejan siempre como mal parado en cualquier situación".