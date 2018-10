"La casa de Papel" tendrá a un actor argentino en su tercera temporada. Luego de varios meses de misterio, y en el marco de la conferencia de prensa brindada en Berazategui, por el rodaje de su nueva película "Al Acecho", de Francisco D´Eufemia; Rodrigo de la Serna confirmó que formará parte de la tercera y cuarta temporada de "La casa de papel", la serie furor de Netflix.

"Es muy probable que el año que viene me vaya a España. Ya puedo confirmar que me convocaron para hacer la tercera y cuarta temporada de La casa de Papel. Estoy a punto de firmar el contrato. Va a ser un personaje fuerte, muy importante. No puedo adelantar nada al respecto", señaló el actor en la entrevista al portal CineArgentino.net.

rodrigo.PNG



"Estoy contento porque es laburo, justo en una serie que está muy bien realizada. Es un momento de mi vida en el cual esta vez voy a decir que sí. España es algo más cercano que Hollywood, y tengo muchos amigos ahí", añadió.

Hace un tiempo atrás se había mencionado que Benjamín Vicuña podía sumarse a la -que viajó a España a grabar "Vis a Vis"- pero el elegido para el suceso de Netflix finalmente es De la Serna.