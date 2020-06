Dalma Maradona expuso toda su bronca en Twitter al denunciar que personas del entorno de su papá le boicotean todo tipo de contacto. La joven actriz no dio nombres, pero sus mensajes fueron leídos como un ataque a Rocío Oliva, la última pareja del “Diez”.

Dalma expresó sin medias tintas: “Hago esto público porque al entorno de mi papá lo único que le importa es no quedar mal públicamente. Así que alguno de ustedes podría ser tan amable y pasarme el número nuevo de mi papá, ya que cada vez que habla con mi hermana o conmigo se lo cambian. Gracias!”.

En ese sentido, la joven dio a entender que Diego seguía vinculado con Rocío Oliva, a quien le habría regalado una camioneta antes de la cuarentena y quien ingresaría en el baúl de un auto para verse con Diego.

Dalma01.jpg

Luego publicó otro tuit que decía: "A diferencia de lo ustedes puedan pensar YO NO LE PIDO NADA NI LE LLENO LA CABEZA,solo hablamos y le muestro por cámara a mi hija! HASTA DE ESO LO VAN A PRIVAR?No me busquen!Solo comuníquense conmigo y pásenme el número nuevo de mi papá! Si puede ser antes del día del padre mejor".

El último posteo, luego eliminado, decçia lo siguiente:"Porque esta es viejísima y ya la hicieron mil veces! Diego tus hijas no te llaman más ... Se olvidaron de vos ... SOLO QUE AHORA NO ME FUMO MÁS! Voy a probar con la oficina (?) Cara con lágrimas de alegría CHORROS!".

Dalma02.jpg

Lo cierto es que Rocío Oliva recogió el guante y eligió la misma red social para responder. Pocas horas después los picantes tuits de Dalma, la exmujer de Diego disparó: "Hay algunas personas que le pega mal la cuarentena y tienen que inventar algo para reaparecer".

Cuando parecía que el tema volvía a transformarse en una nueva polémica familiar en torno al exfutbolista, Rocío borró su mensaje.

Dalma03.jpg