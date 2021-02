Rocío Oliva fue contratada por C5N y la noticia generó polémica en las redes sociales

El punto es que apenas trascendió la noticia, en las redes sociales estalló la indignación de muchos periodistas que no pueden creer la oportunidad que le dan a Oliva, cuya carrera nació en el fútbol. La joven, que fue pareja de el Diez por siete años, jugó en la primera división con River y en la selección femenina de Argentina.

"Soy Licenciado en Periodismo egresado de la Uces, hice el master de periodismo en LN/Di Tella en 2018, estudié Marketing Digital en Digital House, me fui a estudiar 6 meses a Valencia en España, pero a mi cierran las puertas y se las abren a minas cómo está que no estudió nada", escribió Joaquín Díaz (@JakaDiaz). "Argentina, el país donde estudiar una carrera no te sirve", agregó otro.

"¿Hasta qué punto lo que hicieron personas como Rocío Oliva y Amalia Granata (generarse carreras mediáticas a base de acostarse con famosos) no es una forma de trabajo sexual? Es la fama y el reconocimiento una forma de pago indirecto?", cuestionó otra usuaria.

"Parece que en C5N no encuentran periodistas femeninas y pusieron a Rocío Oliva", puso otra. En tanto, un internauta salió al cruce y expresó: "Cada empresa contrata a quién se le canta el o..., o no? Así funciona el sistema. Tendrán sus motivos para contratar a Rocío Oliva".

Y despues dicen que la educación es escencial!!!!!! Lo escencial es tener cuña para entrar a un trabajo o puesti....estudios..naasaaa — Anabel (@anabeldendam) January 31, 2021

Otro internauta manifestó: "Estudiás periodismo, te capacitás, hacés pasantías, cargás CV, no te llama nadie, pero a Rocío Oliva trabaja por portación de nombre en un puñado de programas de radio y televisión. Mi solidaridad con todos los que esperan en vano mientras oportunistas se quedan con sus puestos".