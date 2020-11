Rocío Marengo y el Mono de Kapanga ganaron el repechaje en "MasterChef"

Donato de Santis señaló al Mono como ganador, ante el aplauso general de sus compañeros. "(Estoy) muy feliz, muy contento. Un gran reconocimiento al esfuerzo, a la voluntad. Juré por las nenas que no iba a llorar", señaló el cantante parafraseando a Diego Maradona.

Tras una larga deliberación, los jurados consideraron que había dos participantes que merecían subir al balcón y por eso decidieron nominar a Rocío Marengo, que irónicamente había logrado sortear con éxito la difícil prueba que le había asignado el Mono. "Estoy feliz de la vida. Cuando yo me fui vi sonrisitas mientras me despedía con mucha angustia. Voy por esas sonrisitas", adelantó Rocío, que en las semanas que estuvo afuera no paró de lanzar dardos hacia sus compañeros de certamen.