Rocío Marengo se asustó con una vaca de utilería y disparó: "¡Pensé que estaba viva!"

¿Cómo una vaca de cartón puede convertirse en la estrella de un programa de TV? Fácil, por obra y gracia de la creatividad de Marengo, quien en un evidente paso de comedia evocó aquel blooper de la diva de los teléfonos y los “dinosaurios vivos”. La concursante al ver la vaca de utilería reaccionó con un fuerte grito que sobresaltó a todos.

Conductor, jurados y famosos, y ni hablar de la gente que seguía tranquilamente el programa desde sus casas, dieron un respingo al escuchar su alarido. “¡Ayyy! ¡Pensé que estaba viva!”, lanzó, con una risa nerviosa mientras sus compañeros de la competencia no podían creer su reacción. Así logró que todas las miradas se posaran en ella.

Pero no le alcanzó. A la hora de tener que presentar su plato ante el jurado recibió una dura reprimenda de Germán Martitegui, quien se enojó porque Marengo hizo trampa. "Es una falta de respeto inaceptable; esto no es un juego, es mi trabajo", disparó al observar que ella había seguido acomodando su plato cuando ya no podía hacerlo.

“Rocío, voy a decir algo antes de probar. Este es un concurso muy respetado, se ve en cincuenta y cuatro países desde hace muchos años. Y tiene reglas. El hecho de que hayan levantando todos las manos y vos hayas seguido poniendo cosas arriba de tu plato es una falta de respeto a todos tus compañeros”, disparó el chef visiblemente enojado.

El enojo de Martitegui

“No lo voy a hacer más”, le respondió la modelo, a lo que Martitegui replicó: “Y el hecho de que hayas escuchado que nosotros no queríamos más salsa criolla, porque un compañero la presentó antes, y que te la empieces a comer es romper todas las reglas sin pensar en los demás. Sin que te importemos nosotros, sin que te importe este programa. Estoy tratando de decirlo lo más calmado que puedo”.

La tensión se apoderó del estudio de “MasterChef”. “ En cinco temporadas de este programa alguien me faltó el respeto y nos faltó el respeto de esa manera”, siguió el jurado, quien insistió con que el concurso no era un juego sino un trabajo. Finalmente, calificó el plato de Marengo de “muy feo”. Un veredicto contundente.