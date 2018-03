Embed

Rocío Guirao Diaz es una de las mujeres más lindas de la Argentina y eso quedó claro después del último video que subió a sus redes sociales.A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió parte de su exigente entrenamiento.“A muchas mujeres les da miedo trabajar brazos, pecho o espalda por miedo a “agrandarse”! Pero es MUY difícil que eso nos pase, a mi me encanta trabajar todo el cuerpo! A ustedes? Vamos por más mujeres fuertes”, escribió la esposa de Nicolás Paladini.La publicación enloqueció a sus seguidores que no tardaron en darle me gusta y elogiarla por su impresionante silueta