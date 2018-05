Para Roc铆o Guirao D铆az el tiempo no pasa. Es que a medida que pasan los a帽os ella se pone cada vez m谩s linda. 驴Cu谩l es su secreto? Disfruta a pleno de su naturalidad. No est谩 obsesionada con la est茅tica, entrena su cuerpo todos los d铆as solo para estar saludable, pero no para frenar el paso del tiempo.

Roc铆o es una de las celebrities que siempre se adapta a lo que viene con una sonrisa en el rostro, lejos de preocuparse demasiado por lucir siempre espl茅ndida. Sin dudas, es naturalmente bella y ha dejado herencia junto a su marido.

Para sorpresa de todos, la modelo comparti贸 en su cuenta de Instagram una foto trepando una palmera en Yucat谩n, donde est谩 pasando unas vacaciones con amigas y sin la presencia de su esposo, el rosarino Nicol谩s Paladini. En la foto se la puede ver, salvaje y luciendo su envidiable figura ante la c谩mara.

驴Lo 煤nico que luci贸? Una traje de ba帽o negro que dejaba vender toda su sensualidad. Claramente, los comentarios positivos de parte de mujeres y los halagos por parte de la tribuna masculina no tardaron en llegar.

Aunque Roc铆o est谩 muy enamorada del padre de sus hijos, decidi贸 darse el gusto de viajar y disfrutar de unos bellos d铆as junto a su amiga, Carolina Suki, en un reconocido hotel de M茅xico.

Es que Roc铆o Nicol谩s y se complementan perfecto porque, a pesar de estar casados, saben c贸mo organizarse para poder seguir siendo personas independientes con sus amigos, profesiones y actividades.