Robin Williams: la increíble carrera del actor que popularizó el "carpe diem"

A sus 63 años, Robin Williams, actor consagrado de la industria, empezó a experimentar síntomas que no tenían explicación alguna en su vida, pues no tenía ningún diagnóstico con el cual comprender los fenómenos por los que pasaba su cuerpo. Pérdidas de memoria, alucinaciones, problemas gastrointestinales y ansiedad: afecciones que en su conjunto no tuvieron sentido alguno hasta luego de su suicidio, cuando la autopsia reveló que padecía de demencia con cuerpos de Lewy.

A pesar de la tristeza que lo inundó en sus últimos días hasta llevarlo a quitarse la vida, el actor es recordado por su alegría y su gran sentido del humor. Robin Williams supo llevar a las pantallas de todo el mundo personajes de los más variados y complejos, y con cada uno de ellos transmitió una emoción. Actualmente, es uno de los más grandes referentes del cine y también de la comedia y la improvisación.

Juventud

Robin McLaurin Williams nació el 21 de julio de 1951, en Chicago, Illinois. Creció en una familia compuesta por sus padres, Robert Williams y Laurie Williams, y sus dos hermanos Robert Todd Williams y McLaurin Smith Williams. Sus padres gozaron de una buena situación económica y aunque su madre fuera actriz, Robin se concentró en otro tipo de estudios y disciplinas, como el deporte.

Y a pesar de haber iniciado la carrera de Ciencias Políticas, su pasión por el drama, la comedia y la interpretación fueron más fuertes y terminó abandonando la universidad a la que asistía para inscribirse en la prestigiosa academia de interpretación Juilliard School, en Nueva York. Tras tres años en la costa Este, Williams regresó a California y se instaló en San Francisco, en donde comenzó su búsqueda de comedias teatrales.

Su primer papel reconocido fue a los 27 años de edad en la serie "Mork & Mindy", en la cual interpretó a un extraterrestre y obtuvo un enorme éxito. Williams continuó trabajando en la serie durante dos años más pero, a riesgo de quedarse encasillado en ese papel, decidió abandonarla. Buscó su debut cinematográfico y lo obtuvo con la película "Popeye", de Robert Altman. No obstante el poco éxito del largometraje, el actor logró darse a conocer.

Inicios

El reconocimiento aumentó con su siguiente película, "The World According to Garp", de George Roy Hill. En ella tuvo que ponerse en la piel de un personaje que debía resultar agradable pero evitando caer en la comedia, ámbito en el que se desempeñaba con mucha facilidad. Para Williams, el estrés de hacer monólogos cómicos lo llevó a consumir drogas y alcohol a principios de su carrera.

Aunque el actor no llegó nunca a subirse a un escenario en estado de ebriedad, si tuvo que hacerlo cargando con el peso y el cansancio de los días posteriores. Durante el período en el que consumía cocaína dijo que se sentía paranoico cada vez que salía al escenario. Su consumo se cortó cuando perdió a uno de sus amigos más cercanos y nació su primer hijo.

Desde el principio de su carrera, Robin intentó conservar su perfil humorístico al mismo tiempo que buscó convertirse en el mejor actor de carácter, es decir, realizar personajes que fueran particulares, excéntricos y especiales. Ello no necesariamente requería obtener protagónicos pero si saber dominar la interpretación. Y finalmente lo hizo muy bien.

Robin Williams inicios.webp

Un innegable talento

Entre 1987 y 199, el actor realizó varias películas entre las cuales hubo tres muy importantes que le valieron nominaciones al premio Oscar. La primera fue "Good Morning, Vietnam", en la que interpreta a un locutor de radio del ejército durante la guerra de Vietnam. La segunda nominación la ganó por "La sociedad de los poetas muertos", en donde actuó de un profesor de literatura de un colegio muy estricto, y la tercera por "The Fisher King", película en la que da vida a un vagabundo. Si bien su premio Oscar llegaría más tarde y de la mano de otro filme, "La sociedad de los poetas muertos" se consagró con el premio Oscar al Mejor guion original.

Trailer Good Morning Vietnam

En la década de los 90, Williams alternó papeles cómicos con interpretaciones dramáticas o muy complejas, esfuerzo del cual resultaron grandes películas como "Retratos de una obsesión", que explora la psicología de un personaje sumido en su depresión, o "Mrs. Doubtfire", una hilarante comedia que ganó un premio Oscar y dos Globos de Oro.

Mrs. Doubtfire (1993) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Su talento para cambiar la voz e imitar acentos le permitió oscilar entre papeles muy diferentes entre sí y lograrlos a la perfección. En 1992 prestó su voz para la película animada "Aladdín" en donde interpretó al genio de la lámpara. Durante 1995 interpretó a Alan Parrish en la película de aventuras "Jumanji".

El año 1996 fue uno de mayor éxito para el actor. Sus dotes actorales se lucieron aún más en películas como "Jack" o "The Birdcage". En la primera interpretó a un niño de diez años atrapado en un cuerpo de adulto, que sufre una rara enfermedad que hace que su crecimiento físico sea cuatro veces más rápido que el de su cerebro, que se desarrolla con normalidad. En la segunda, tuvo el papel de Armand Goldman, un homosexual dueño de un teatro-cabaret llamado The Birdcage.

Robin Williams The Birdcage.jpg

Good Will Hunting y Patch Adams

En 1997, Robin Williams filmó la película "Good Will Hunting" ("Mente indomable") junto a Matt Damon. La trama narra la vida de Will, un conserje que descubre su talento con las matemáticas, tras lo que deberá decidir si seguir con su vida de siempre o aprovechar sus grandes cualidades intelectuales en alguna universidad. Williams interpreta a un profesor que lo aconsejará durante este camino. La película obtuvo nueve nominaciones a los Oscar, ganando dos de ellos: uno al mejor guion original, para Matt Damon y Ben Affleck y el otro al mejor actor de reparto para Robin Williams.

Good Will Hunting - La escena del parque (Subtitulado al español)

Al año siguiente, en 1998, Robin interpretó al doctor Hunter "Patch" Adams en la película "Patch Adams", dirigida por Tom Shadyac. En dicho filme, el actor obtuvo el papel de un doctor que lucha por obtener el título de médico con su terapia de la risa. Su característica nariz de payaso se volvió un símbolo en su carrera.

La película tuvo gran aceptación por parte del público, con un gran éxito en taquilla y nominaciones al Oscar por Mejor banda sonora original y a los Globos de oro por Mejor película comedia y Mejor actor. Si bien no obtuvo ninguna de las estatuillas, "Patch Adams" se convirtió en una de las películas más recordadas de Robin Williams.

Patch Adams - Discurso Médico

Últimos años

Durante 2006, el actor interpretó una multitud de papeles en diferentes películas, como ser: "El hombre del año", "Una noche en el museo", la película animada "Happy Feet" o la comedia "RV" ("Runaway Vacation").

En 2007, Robin dio vida al peculiar reverendo Frank en la comedia "License to Wed", junto a Mandy Moore y John Krasinski. En 2009 trabajó junto a John Travolta y Kelly Preston en la comedia de Disney, "Old Dogs". Continuó actuando en las secuelas de "Una noche en el museo" y "Happy Feet".

Trailer de NOCHE EN EL MUSEO: EL SECRETO DEL FARAÓN con Ben Stiller y Robin Williams

La última película en la que participó Robin Williams fue "Absolutely Anything" ("Absolutamente todo"), una película de ciencia ficción y comedia dirigida por Terry Jones, y escrita por Jones y Gavin Scott. La película se estrenó en 2015 y estuvo protagonizada por Simon Pegg y Kate Beckinsale, con las voces de Michael Palin, Terry Jones, Terry Gilliam, John Cleese, Eric Idle y Robin Williams, en su último papel.

En dicho filme, Williams prestó su voz para el personaje de Dennis, un perro que acompaña al personaje principal en su camino hacia la aceptación y dominación de sus nuevos poderes otorgados por un grupo de alienígenas.

En total, en toda su carrera, Robin Williams ganó muchos premios. Los más destacados de la lista son los cuatro Globos de Oro a Mejor actor (en "Mork & Mindy", "Good Morning, Vietnam", "The Fisher King" y "Señora Doubtfire") y un Globo de Oro Cecil B. DeMille a su trayectoria cinematográfica.

Robin Williams Oscar.jpg

También ganó dos premios Emmy a Mejor performance individual en un programa musical por "Carol and Carl and Whoopi and Robin" y "ABC Presents A Royal Gala". Se consagró en los premios Grammy con tres estatuillas a Mejor álbum de comedia por "A Night at the Met", "Good Morning, Vietnam" y "Robin Williams Live", y gracias a la película "Good Will Hunting", Robin ganó el Oscar a Mejor actor de reparto y un premio al Sindicato de actores a Mejor actor de reparto.

La recaída en sus adicciones

Durante la década de 1970 y 1980, Williams fue adicto a la cocaína y desde entonces dejó de consumirla. Pero, el 9 de agosto de 2006, Williams se internó en un centro de rehabilitación, tras lo cual tuvo que confesar que se había vuelto alcohólico. Su publicista lo anunció públicamente.

El comunicado oficial decía: "Tras estar sobrio durante 20 años, Robin Williams ha recaído nuevamente en la bebida y ha decidido tomar medidas proactivas para lidiar con ello, tanto por su propio bien como el de su familia. Pide que respeten su privacidad y la de su familia durante este tiempo. Espera volver a trabajar este otoño para apoyar sus próximos lanzamientos de películas".

En 2011, ya recuperado, apareció en el documental de la BBC para Discovery Channel, en el especial "Curiosidad: ¿Cómo funcionan las drogas?".

Matrimonios e hijos

El actor estuvo casado en tres ocasiones. Su primer matrimonio fue con Valerie Velardi, con quien se casó el 4 de junio de 1978. Juntos tuvieron un hijo al que llamaron Zachary Pym (Zak), nacido el 11 de abril de 1983. Durante su relación con Velardi, Williams tuvo un affaire con Michelle Tish Carter, una camarera a quien conoció en 1984.

Dos años más tarde, Carter lo demandó alegando que Williams no le había avisado que tenía un herpes simple antes de tener sexo con ella a mitad de la década de 1980, enfermedad que contrajo de él. El caso se resolvió fuera de los tribunales. Finalmente, Williams y Velardi se divorciaron en 1988.

El 30 de abril de 1989, el actor se volvió a casar, esta vez con Marsha Garces, niñera de su hijo, con quien tuvo dos hijos más, Zelda Rae, nacida el 31 de julio de 1989, y Cody Alan, nacido el 25 de noviembre de 1991. En marzo de 2008, Garces solicitó el divorcio de Williams, alegando que entre ellos había diferencias irreconciliables. Finalmente, el 22 de octubre de 2011, Williams se casó con Susan Schneider.

Robin Williams hijos.webp

Una extraña enfermedad que lo llevó al suicidio

El 11 de agosto de 2014, Williams fue hallado muerto en su domicilio cerca de Paradise Cay, California, en lo que aparentemente podría haber sido un suicidio por asfixia. El 12 de agosto se confirmó que el actor había sido encontrado en su domicilio, medio suspendido en el aire con un cinturón que había enganchado a la parte superior de un armario de su vivienda.

El 14 de agosto de 2014, su esposa Susan Schneider dio a conocer que el actor padecía demencia con cuerpos de Lewy, de la que Williams aún no se encontraba preparado para hablar públicamente. La demencia con cuerpos de Lewy es una enfermedad degenerativa, casi tan común como el Alzheimer, y que puede ser diagnosticada con seguridad luego de la muerte del paciente afectado.

La enfermedad se identifica por los cuerpos de Lewy, que son unos puntos oscuros en las neuronas. Sin embargo, debido a la similitud de los síntomas, muchas veces la enfermedad es confundida con el mal de Parkinson o Alzheimer. Generalmente, los síntomas comienzan siendo muy leves, pero Williams ya había comenzado a sufrir algunos graves episodios.

En el artículo titulado "El terrorista dentro del cerebro de mi marido", Susan Schneider Williams, la viuda del actor, destacó los problemas gastrointestinales y la ansiedad como afecciones que no tenían una explicación concreta y que se convirtieron en síntomas tempranos de la enfermedad. Además, tenía dificultades para actuar, para recordar sus líneas, dormía muy mal, su brazo izquierdo no respondía, le costaba relacionarse con sus amigos y salir de casa, se obsesionaba con cosas absurdas y tenía alucinaciones que le hacían hablar a gritos de madrugada.

Williams soportó sólo unos meses con aquellas afecciones y finalmente decidió quitarse la vida.