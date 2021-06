Pero la narración de la modelo cambió de tono y se tiñó de angustia cuando siguió relatando: “Mientras estaba en el camarín maquillándome, entra y me dice ‘Ahh no lo puedo creer, tenés lo pezones más lindos que vi en mi vida’”.

Intimidada por la situación y también por ser apenas una joven de 20 años, Bezerra describió la situación de desventaja en la que estaba, no sólo por su edad ante un hombre que la duplicaba en edad sino además porque Pettinato ejercía un espacio de poder en ese lugar. “No le pude decir nada porque era el conductor. Era la estrella del canal y cuando fui al aire con él no pude ni hablar”, recordó la ex Electro Stars en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live (el vivo realizado en el Instagram de Radio Mitre).

La modelo y cantante contó que el ex integrante de Sumo la hizo sentir muy mal, por lo que la incomodidad y la angustia fueron tales que hasta anuló su capacidad de respuesta.

“Si yo hice una tapa de Playboy fue porque yo quise estar en pelotas, era mi cuerpo. Pero otra cosa es que te digan eso, semejante barbaridad”, reflexionó Bezerra.

Roberto Pettinato está alejado de la televisión y no es la primera vez que lo denuncian públicamente por estas actitudes, ya que Karina Mazzoco, Josefina Pouso y Carmela Bárbaro también manifestaron haber sufrido violencia por parte del rockero.

Bezerra luego ofreció los motivos por los cuales decidió hacer público lo ocurrido hace tanto tiempo atrás. “Cuando escucho otras historias me digo ¿por qué no lo conté? Yo también tengo una hija mujer y el día de mañana no le va a pasar eso, porque un tipo antes de hacerlo lo va a pensar veinte veces”, expresó.

"Nunca más lo crucé a Pettinato después de aquel episodio, pero es importante que entre todas nos apoyemos y digamos estas cosas”, concluyó.