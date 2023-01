Moldavsky, quien vivió en un kibutz en Israel, atendió un negocio en Once y con sus monólogos sobre el judaísmo se catapultó como un referente del humor judío, escribió la obra junto a su hijo Eial, Marian Jusid, Gerardo Lipzyc y Julio Feld. El trabajo es el corolario de una trayectoria prolífica que se suma a su participación en los programas de Telefe “Trato hecho” y “Masterchef Celebrity”, además del estreno de su debut cinematográfico en “Ex casados” en 2021, la comedia de Sabrina Farji que protagoniza junto a Jorgelina Aruzzi. En 2019 también publicó su primer libro titulado “Goy Friendly”.

Poco después de llevar su espectáculo a una sala porteña, Moldavsky declaró a la agencia Télam que “el humor tiene que correr algún riesgo porque si no vamos a estar haciendo chistes de carpinchos todo el año. Pero trato de ser equilibrado y reírme de todos parejito, gobierno y oposición, y cuando te pegan de los dos lados quiere decir que estás por el buen camino”.

Según relató, “El método Moldavsky” es un show que empezó a tomar forma poco antes de que comenzara la pandemia. “La estructura tiene una parte de humor político y otras dos de monólogos sobre distintos temas como el encierro, la cuarentena, y cosas que fueron derivando de ahí. Estamos con La Valentín Gómez, que es una banda musical que labura conmigo y tenemos un show muy integrado en cuanto a la música en función de los monólogos”.

Sobre el recurso del humor político, indicó: “Yo lo vengo haciendo hace unos años; por supuesto que es un riesgo pero estoy acostumbrado y la inmensa mayoría lo disfruta. Yo trato, sobre todo, de meter un mensaje antigrieta, de que no vale la pena pelearse con un amigo o familiar por esto. Esta bien que cada uno tenga distintas ideas, no podemos pensar todos igual y es desde ese lugar que le meto ficha al humor político, pensando que si nos reímos de la política y no nos hacemos tanta mala sangre, nos vamos a pelear menos por ese mismo tema y también nos vamos a amargar menos por ese mismo tema. Y salvo alguna minoría que no quiere reírse del tema o está muy fanatizada, la gente disfruta mucho. Esa es la apuesta y los políticos argentinos dan mucho material y aprovechamos todo. Además, en estos años, muchos políticos me han venido a ver”.