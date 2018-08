Robert Redford anunció su retiro de la actuación

El legendario actor y director de cine Robert Redford, de 81 años, anunció ayer su retiro de la actuación tras una larga y fructífera carrera, pero aún no está dispuesto a decir adiós a la dirección. El veterano galán de ojos azules y tez curtida por el sol, ganador de dos premios Oscar, dijo a la revista Entertainment Weekly que "The Old Man & the Gun", el filme de David Lowery basado en una historia real en el cual encarna a un ladrón de bancos que fue atrapado 17 veces y se escapó otras 17, será su última película. Redford y Lowery presentarán la película en el festival de Toronto en septiembre próximo.

"Nunca digas nunca, pero concluí que hasta aquí llego en términos de actuación, y avanzaré hacia la jubilación tras esto porque lo he estado haciendo desde que tengo 21", dijo Redford a EW.

"He pensado que ya es suficiente. ¿Y por qué no marcharme con una película que es positivo y muy optimista?", añadió la estrella, una de las más queridas y respetadas de Hollywood.

Un gran elenco lo acompaña en su última película, que también produjo y que será estrenada el 18 de septiembre por el estudio Fox Searchlight: Sissy Spacek, Danny Glover, Tom Waits y Casey Affleck. Consultado sobre si seguirá dirigiendo películas, dijo a EW: "Eso ya lo veremos". Redford dirigió ocho largometrajes más, entre ellos títulos tan recomendables como "Quiz Show: el dilema" (1994), "El señor de los caballos" (1998) o "Leones por corderos" (2007).

Redford es fundador del Sundance Institute en Utah y del Sundance Film Festival. La revista Time lo bautizó como "El padrino del cine independiente" en 2014, cuando lo eligió como una de las 100 personas más influyentes del mundo.

Nacido en Santa Monica, California, el 18 de agosto de 1936, comenzó su carrera como actor de cine y televisión hace casi 60 años. Algunos de sus grandes filmes como actor fueron "Todos los hombres del presidente" (1976), donde encarnó al periodista Bob Woodward, "Butch Cassidy and the Sundance Kid", "The Sting" y "Memorias de Africa" (1985). En 1981 ganó un Oscar al mejor director por "Gente como uno", la primera película que dirigió y que cosechó cuatro estatuillas en total, incluida la de mejor filme. Fue nominado a mejor director otras veces, incluido por "Quiz Show el dilema" en 1995. En 2002, recibió su segundo Oscar en reconocimiento a su trayectoria. Casado en segundas nupcias con Sibylle Szaggars, de 61 años, Redford tiene tres hijos y varios nietos.

