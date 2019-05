Robert Pattinson se encamina a ser el próximo Batman

El actor británico Robert Pattinson, que alcanzó reconocimiento mundial por su papel como Edward Cullen en las adaptaciones cinematográficas de las novelas "Crepúsculo", negocia con Warner Bros protagonizar Batman en la cinta que dirigirá Matt Reeves.

El acuerdo entre Pattinson, de 33 años y cuya carrera comenzó con el papel de Cedric Diggory en "Harry Potter y el cáliz de fuego", y Warner Bros está avanzado pero aún no está cerrado, informó el medio especializado Variety.

El filme "The Batman", está previsto para el 25 de junio de 2021 y se centrará en un Bruce Wayne más joven que el de las entregas anteriores, que fue interpretado por Ben Affleck.

Affleck interpretó al superhéroe en "Batman v Superman: Dawn of Justice" y "Suicide Squad" (ambas de 2016), y "Justice League" (2017), pero en enero dejó el proyecto que contemplaba la nueva cinta, replicó EFE.

Este año, Pattinson aparecerá en cuatro estrenos: "High Life" de la francesa Clarie Denis, "The Lighthouse" del estadounidense Robert Eggers, "The King" del australiano David Michôd para Netflix y "Waiting for the Barbarians" del colombiano Ciro Guerra.