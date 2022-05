Robert De Niro graba en Buenos Aires y revoluciona el barrio de Once

Al tarscender la información de que el equipo de grabación estaba trabajando sobre avenida Rivadavia, comenzaron a publicarse en redes sociales: "Salí de la facultad (en Once) y me vine para casa, llego y veo que Robert De Niro está grabando en ONCE ME ESTAS JODIENDO? La vida no me quiere", escribió una usuaria que se presentó como Lulú. "No puede ser que esté Robert De Niro en Once justo cuando tengo franco", dijo otra identificada como Lucita. "¿Qué hace Robert De Niro filmando una película en ONCE?????, se preguntó en tanto Nerea. Otros simplemente se contentaron con publicar que el actor estaba en el barrio filmando algunas escenas para la serie que protagoniza junto a Luis Brandoni.