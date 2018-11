"El show no fue cancelado por mí, yo no lo cancelé. Lo hubiese hecho con el clima que había, lo hubiese hecho con los truenos, pero no fue por mí. Fue porque no era seguro. Fue cancelado por la policía", explicó Robbie.

Y les dejó un mensaje a sus seguidores: "Los amo. Estoy en la cama, triste. Me gustaría volver lo antes posible. Disculpas".