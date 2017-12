El cantante Ricky Martin decidió festejar su cumpleaños y la Navidad junto a su pareja en Puerto Rico.





A través de Instagram compartió una fotografía de él y Jwan Yosef en traje de baño, imagen que de inmediato se llenó de comentarios en los que sus fanáticos lo felicitaron por su cumpleaños.





Además, su pareja le dedicó un mensaje muy romántico. "Happiest of birthdays to my glorious Man ❤️ I love u beyond words (El más feliz de los cumpleaños para mi glorioso Hombre. Te amo más allá de las palabras)", escribió Yosef.