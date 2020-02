Ricky Martin abrió un Festival de Viña del Mar envuelto en disturbios

Los disturbios que han sacudido a Chile en los últimos meses en medio de demandas de mejoras sociales alcanzaron al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar que comenzó el domingo a la noche con la actuación de Ricky Martin. Las autoridades locales reclamaron ayer al gobierno tomar medidas para garantizar la seguridad de uno de los principales certámenes musicales de la región.

El tradicional acto de apertura del festival la noche del domingo no se realizó luego de que manifestantes se enfrentaran con la policía y provocaran destrozos en el balneario chileno, aunque al final las actividades se iniciaron después con la presencia de varias figuras internacionales que incluyó a Pedro Capó, compatriota de Martin.

Desde el escenario, el mismo Ricky Martin pidió a los chilenos mantener sus exigencias por una mejor situación social en el país.

La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, calificó de “delincuentes” a los manifestantes y pidió ayer al presidente Sebastián Piñera tomar las medidas necesarias.

La municipalidad de este balneario ubicado a 120 kilómetros al noroeste de Santiago, junto a dos canales de televisión locales, son los organizadores del evento de seis jornadas que cada noche reúne a unas 15.000 personas en el anfiteatro al aire libre de la Quinta Vergara.

Piñera regresó el lunes de sus vacaciones y, antes del pedido de Reginato, declaró que “el país necesita con gran urgencia un acuerdo por la paz y la democracia”.

Los disturbios comenzaron el domingo por la tarde en los alrededores de la Quinta Vergara, aunque finalmente el festival se desarrolló con tranquilidad. Ricky Martin y su compatriota Capó, así como el imitador chileno Stefan Kramer, conquistaron Gaviotas de Plata y de Oro, los honores del certamen que entrega a gritos el púbico. Capó cerró el lunes por la madrugada la apertura de la 61ª edición del evento.

“Exijan lo básico, los derechos humanos, es básico, los derechos humanos, yo estoy contigo Chile”, dijo Ricky Martin, quien inauguró el festival, al recibir la Gaviota de Oro. “Con paz, pero nunca callados, exijan lo que ustedes merecen”.

Los disturbios prosiguieron en el centro de la ciudad, muy cerca del recinto del festival, y mientras los conductores del certamen presentaban al intérprete de éxitos como “Livin’ la vida loca” y “La mordidita”, en el centro enmascarados saquearon, vandalizaron o dañaron 18 locales, quemaron una veintena de vehículos, atacaron el recinto de la Municipalidad y la terminal de autobuses suburbanos e hirieron a 29 policías, uno de ellos de gravedad, según las autoridades.

El espectáculo se desarrolló con normalidad en el interior de la Quinta Vergara, a pesar de un gran griterío contra Piñera en los inicios de la jornada que no fue escuchado por quienes seguían el certamen por televisión. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo que cerca de 1.000 personas intentaron sabotear el festival.

Horas antes de subir al escenario para inaugurar el festival, el astro puertorriqueño aseguró que vivir en Estados Unidos no hace que se preocupe menos por las “necesidades” de su gente, en referencia no solo a sus compatriotas puertorriqueños sino a todos los latinoamericanos.

En una rueda de prensa, el cantante de éxitos como “She bangs” y “Vente pa’cá”, defendió su uso de las redes sociales para hablar de lo que le preocupa como ciudadano, en especial de su país natal y los problemas del resto del continente: “Yo me considero un ciudadano del mundo pero soy puertorriqueño así haya nacido en la Luna”, remarcó el artista nacionalizado español y residente en Estados Unidos que en 2019 participó en las protestas que se celebraron en San Juan para exigir la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló.

Sobre la gente que le ha recriminado en alguna ocasión que opine a pesar de no vivir en Puerto Rico, el cantante de 48 años se mostró tajante: “Vivir en Estados Unidos no hace que me preocupe menos por las necesidades de mi gente; cuando digo necesidades de mi gente por supuesto hablo de Puerto Rico, pero también lo hago en nombre de la región”, argumentó.

Sobre la crisis que actualmente vive Chile, Martin señaló: “Siento mucha admiración por el pueblo chileno. Las protestas son importantes, dejarles saber a los líderes de nuestros países qué es lo que necesitamos, siempre y cuando lo hagamos de manera ordenada”, añadió.

“Pero es importante tener un plan, saber qué pasará luego de las protestas para no quedar en el limbo, porque puede ser mucho más doloroso si no existe un plan. Es importante exigir que se nos respete pero de manera organizada”, indicó.

Anheló luego que Chile “sirva de efecto dominó para todas las partes del mundo donde hace falta que se escuche” el clamor popular, entre ellas al pueblo dominicano, “que está hoy exigiendo a sus lideres que se lo respete”.

El festival se extenderá hasta el viernes próximo y, para los próximos días, están programadas las actuaciones de los argentinos Luciano Pereyra y el dúo Pimpinela, así como de la cantante mexicana Ana Gabriel, entre otras figuras.

Un reclamo de 4 meses que pierde fuerza

#SinJusticiaNoHayFestival, fue el hashtag que se viralizó en redes sociales para convocar a la protesta vinculada con el estallido social que vive Chile desde octubre pasado y ya dejó más de 20 muertos, 3.765 heridos y 10.365 detenidos, según datos oficiales, además de innumerables dependencias oficiales, privadas y religiosas incendiadas.

Los manifestantes, muchos de ellos enmascarados, quemaron una veintena de vehículos estacionados y quebraron con piedras los vidrios de la fachada de un hotel donde estaban algunos músicos y bailarinas que participarían en la obertura del festival.

Acciones violentas de centenares de encapuchados acompañaron al estallido social del 18 de octubre pasado, que sumergió a Chile, considerado hasta hace poco un país modelo en una región acostumbrada a la inestabilidad política y económica, en violentas protestas por el alza en la tarifa del tren subterráneo que desembocaron en multitudinarias manifestaciones con demandas de mejores pensiones, salud, educación y sueldos, rebajas en los medicamentos y en los ingresos de diputados y senadores.

Sin embargo, las manifestaciones disminuyeron notoriament en número de participantes: de los 1,2 millones a fines de octubre, actualmente se congregan unos pocos miles en Santiago y ciudades del interior.