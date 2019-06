Richard Marx vuelve en octubre con sus hits

El intérprete, compositor y productor Richard Marx regresa a Rosario para ofrecer su show "A Full Night of Hits. The Concert", el miércoles 2 de octubre, a las 21, en el Centro de Convenciones de City Center Rosario (Oroño y Circunvalación). En esta segunda visita a la ciudad -su primer show en Rosario tuvo lugar el año pasado- Marx propondrá una noche en la que repasará sus grandes éxitos.

Como intérprete, compositor y productor, Richard Marx cuenta con cerca de tres décadas de carrera en la que vendió más de 30 millones de discos en todo el mundo. Su trayectoria se inició con su álbum debut "Richard Marx" que llegó al número 8 del chart Top 200 de Billboard, y generó cuatro singles Top 5 incluyendo "Hold On To The Night" y "Don't Mean Nothing" que le valió una nominación al Grammy como mejor intérprete masculino de rock.

El sucesor, "Repeat Offender", (1989) fue aún más exitoso al debutar en el primer puesto y obtener cuatro discos de Platino junto a los singles número 1 por "Satisfied" y "Right Here Waiting".

Actualmente es el único artista masculino de la historia que alcanzó el Top 5 de los charts de Billboard con sus primeros siete singles.

El 8 de julio de 2014, lanzó su octavo álbum, "Beautiful Goodbye", en el que incluyó su nuevo material. De acuerdo al ganador del Grammy a mejor cantante y compositor, él quiso hacer un álbum deliberadamente sexy. "Las canciones de este disco fueron en gran parte influenciadas por todos, desde Sade a Bebel Gilberto y hasta Chopin. Fui conocido por mi música romántica en el pasado, pero estas canciones que escribí son mucho más sensuales y etéreas, y las letras, más atrevidas que las que he escrito alguna vez".

Las anticipadas se venden hasta el 18 de junio en www.joisonproducciones.com.ar, en www.citycenter-rosario.com.ar, o por Ticketek.