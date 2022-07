Ricardo Darín tramitó la ciudadanía uruguaya, lo criticaron y respondió enojado

Ricardo Darín le salió a cruce a los "haters" que cuestionaron su decisión de hacerse la ciudadanía uruguaya. El actor tomo la decisión frente a la incertidumbre económica y política que se vive en la Argentina, tal como antes hizo su ex pareja y amiga Susana Giménez, quien cumplió el trámite durante la cuarentena a la que obligó la pandemia de coronavirus.

“Fui a hacer los documentos. Ya está. Ya tengo los definitivos. Ahora los tengo que renovar cada tres años”, contó el protagonista de "El secreto de sus ojos" en declaraciones radiales al periodista uruguayo Martín Lema y confirmó que había hecho el trámite para tener la nacionalidad del país oriental. . “Muy bien. Lo único que me faltaba era tener el termo abajo del brazo, y el mate”, agregó.

La Radio Ensamble Contenidos difundió las declaraciones del actor dadas en Buenos Aires este lunes, aunque fueron hechas la semana pasada. De buen humor, Darín se manifestó contentó con su decisión y echó mano al fútbol para expresar sus sentimientos. “Estoy muy contento de que Uruguay haya entrado en el Mundial [de Qatar]. Porque estuvimos cortando clavos en un momento”, señaló.

Tras difundirse la nota, las redes sociales se hicieron eco de la novedad y se multiplicaron las críticas contra el actor argentino. Él respondió vía Twitter: “Perdón por la molestia, solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado, que no sea mi casa”, escribió. Y agregó: “Sigo pagando impuestos en mi país, como lo hago desde hace 50 años. Odiadores a dormir, es tarde”.

Embed Perdon por la molestia , solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningun lado, que no sea mi Casa . Sigo pagando impuestos en Mi Pais , como lo hago desde hace 50 AÑOS.Odiadores a dormir , es tarde . — Ricardo Darin (@BombitaDarin) July 19, 2022

Darín desarrolló una intensa carrera teatral y cinematográfica en Argentina y en España, a donde viajó para trabajar en reiteradas oportunidades. Uruguay es el segundo hogar de Susana Giménez, hace años que la diva tiene la chacra La Mary en Punta del Este. Ambos, que fueron pareja a fines de los 70 y, tras la ruptura, siguieron siendo grandes amigos. No sería extraño que haya sido ella quien lo convenció para que tramitara la ciudadanía uruguaya.

Los argentinos eligen Uruguay

La crisis económica que padece el país, con índices de pobreza e inflación récords, provocó que un gran número de argentinos inició los trámites en el vecino país para obtener la ciudadanía. En 2021, 12.489 argentinos solicitaron residencia a Uruguay el año pasado, una cifra equivalente al 84% de los pedidos totales que recibió la Cancillería.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, los trámites se incrementaron en un 44% con respecto al 2020 y rompieron todos los récords. El número de argentinos que cruzaron el río para presentar los papeles superó ampliamente a las 10.376 que lo hicieron en el 2020 marcado por la pandemia de coronavirus. En 2019 fueron 11.082.

Varias figuras que decidieron continuar su vida del otro lado del Río de la Plata. En diciembre de 2019, en coincidencia con la asunción de Alberto Fernández, el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin, decidió instalarse en la nación vecina. En su entorno aclararon que no se debió, sin embargo, a razones políticas.

Susana Giménez se instaló en Punta del Este en 2020. Meses atrás había elogiado al gobierno de aquel país en lo que se interpretó como una crítica a la actual conducción de la Casa Rosada. “Tienen un presidente increíble, muy deseado por muchos países de América”, comentó sobre Luis Lacalle Pou.