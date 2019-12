No es la primera vez que ambos se sacan chispas en Twitter.

No es la primera vez que ambos se sacan chispas en Twitter.

El periodista de espectáculos Jorge Rial protagonizó una picante discusión en la red social Twitter con el economista rosarino y expresidente del Banco Nación Lucas Llach.

Pasado el mediodía, cuando todos seguramente se aprestaban a almorzar, el periodista chimentero apareció en la red del pajarito para dedicarle unos cuantos caracteres al rosarino, quien fuera presidente del Banco Nación durante la última parte de la gestión macrista y exministro de Educación del fugaz gobierno de la Alianza.

"Cuando se le vence la garantía a este muñeco? O por lo menos que le saquen las pilas. El eterno mensaje de la culpa es del otro. Así nos enhebraron cuatro años", disparó Rial.

Yo estoy feliz de estar del lado de los que no cagaron a la gente (Rial)"

El periodista aludía al tuit que Llach le había dedicado a la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal: "Feliz Navidad María Eugenia. Todos nos equivocamos y, a veces, los electores también. Paciencia y persistencia".

Embed Cuando se le vence la garantía a este muñeco?. O por lo menos que le saquen las pilas. El eterno mensaje de la culpa es del otro. Así nos enhebraron cuatro años. pic.twitter.com/kOKm0LnQE3 — JORGE RIAL (@rialjorge) December 25, 2019

No obstante, la devolución del rosarino no demoró en llegar: "Gracias Jorge. Siempre es muy reconfortante que me hagas saber que estoy en tus antípodas éticas, políticas y sobre todo estéticas. Otra de las virtudes de vivir en una sociedad pluralista. Un abrazo y feliz navidad para vos y los tuyos".

Sin embargo, Rial contraatacó: "Estéticas en qué sentido? Y yo estoy feliz de estar del lado de los que no cagaron a la gente. Y vos eso no lo podes decir. Fuiste cómplice y participé del robo del gobierno de Mauricio Macri. Y cobraste de la nuestra. Igual te entiendo, te criaron así. Te viene desde la cuna".

Lo cierto es que la discusión generó una catarata de retuits y likes, a los que se sumaron comentarios de uno y otro lado de la grieta. No es la primera vez que ambos se cruzan en la red social.

El pasado 1º de noviembre, Rial volvió a cuestionar una irónica opinión del exfuncionario macrista acerca de una medida que había propuesto el presidente Alberto Fernández.