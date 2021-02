Rial dio negativo de coronavirus tras el contagio de su esposa Romina Pereiro

Los detalles fueron brindados por la periodista Karina Iavícoli, quien comentó la sorpresa de Rial por no haberse contagiado tras compartir la cotidianidad con su esposa Romina.

En el programa Nosotros a la mañana (El Trece) sostuvieron que Rial es muy factible deba hacerse otro hisopado en los próximos días en víspera de su retorno a la televisión con un nuevo programa, luego de renunciar como conductor de Intrusos, tras 20 años de continuidad. "Capaz que se tiene que hacer un nuevo hisopado llegado el caso, cuando vuelva a trabajar, él está preparando un programa, capaz que el canal le pide un nuevo hisopado negativo para poder volver", especuló el periodista Pablo Montagna.

Rial, a pedido de su esposa, durante los primeros meses de la cuarentena en el 2020 mantuvo un riguroso aislamiento, a tal punto que el conductor había confiado ciertas disidencias menores por esta cuestión, y finalmente fue Pereiro quien contrajo la enfermedad.

La esposa del periodista contó que "la verdad es que venía sin síntomas hasta que el fin de semana, una de mis nenas me dio a oler un perfume y no sentí nada. Automáticamente me aislé en una habitación, me hice el hisopado y al día siguiente me dieron el positivo", explicó.