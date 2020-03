Revuelo porque Luli Salazar se bajó del programa de Mirtha

Luciana Salazar decidió anoche bajarse de la mesa de Mirtha Legrand en su regreso a la televisión y por la posterior entrevista que brindó la conductora en respuesta a la determinación de su invitada.

Antes Yanina Latorre había revelado que Luli tendría una relación con el empresario de Zárate, Marcelo Aun, y surgió un extraño vínculo con uno de los detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Se trata de Máximo Thomsen, el joven de 20 años imputado en la causa por ser coautor del asesinato. Thomsen había salido con Lola Aun, una de las hijas del empresario justo antes de ser detenido.

Latorre comenzó a contar la información que tenía sobre el vínculo entre los jóvenes. "Terminaron de cortar el año pasado. Esta nena estudió Diseño de Indumentaria en la Universidad de Palermo. Se vinieron a vivir a Capital y ahí empezaron los problemas porque Máximo era muy celoso y violento", sostuvo la periodista.

luciana salazar on Twitter Solicito expresamente a toda la produccion de @LosAngeles_ok @el_trecetv y a Mariano Chihade que borren ese Graph donde a mi persona se la vincula injustamente con un asesino. Me parece una maldad terrible y tomare cartas en el asunto. pic.twitter.com/pfi7abgHfY — luciana salazar (@lulipop07) March 6, 2020

Y agregó: “Ella se llama Lola y estaba en Villa Gesell cuando ocurrió el crimen de Fernando. La familia Aun se asustó mucho cuando ocurrió todo esto. La madre obligó a su hija a cerrar todas sus redes sociales, a borrar todas las fotos".

Y mientras se hablaba al respecto en el programa, la modelo habló con Ángel de Brito y generó polémica. El conductor interrumpió a Latorre para confirmar que Luciana se había enojado porque la estaban vinculando con el caso injustamente. "Se enojó Luciana Salazar, que dice que por qué la vinculamos a este caso”, expresó el presentador.

El enojo de Luciana Salazar al ser vinculada con la familia de Máximo Thomsen

Tras este onconveniente con canal 13, Lucaina decidió bajarse del programa de Mirtha. Fue ahí que el productor del programa y nieto de Mirtha, Nacho Viale, explicó la situación en Twitter y le dedicó un hilo a la fallida invitada.

Además Luciana dio su palabra: "Me pregunto que opinaría Mirtha si una de las mujeres de su familia son vinculadas de manera injusta con uno de los coautores del asesinato de Fernando Baez. No minimicemos la situación o explíquenle bien lo que paso. No todos los temas valen para trivializar".

Por último se conoció la opinión de Mirtha: "Tengo una linda mesa, con gente cariñosa pero recién me avisan que se bajó Luciana Salazar. Ella se molestó porque en el canal, en el programa de Ángel de Brito, pasaron que ella tenía una relación con una persona y eso le hizo daño", expresó la conductora.

Y mostró su enojo anta la determinación de Luciana: "Es un vueltera, es la segunda vez que me deja plantada Luciana. No me gusta eso... Y ahora viene Polino en su lugar. Él de inmediato aceptó y está muy bien para la mesa porque siempre pone un toque de humor".