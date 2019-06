Revuelo en Instagram por un nuevo posteo de Wanda

Wanda Nara compartió nuevos posteos que dieron que hablar en su cuenta de Instagram. No sólo por la sensualidad de las imágenes sino por las palabras dedicadas a Ivana Icardi.

“Sin decirle nada, ella lo entendió todo”, escribió la rubia en su publicación.

Esto sucede después de una extensa reflexión que hizo Wanda sobre sus sueños en la vida.

“Soy de esas mujeres , que sueña despierta y proyecta. Trabaja y cree en sus propios sueños más que nadie .. de eso se trata …de creer ,de soñar ,de luchar y trabajar. Nunca dependas de nadie tus alas son tuyas y si alguien intenta cortarte las alas o hacerte creer que no podes .. VOLÁ más alto .. donde veas más claras tus ideas (desde esta esquina especial , del barrio de mi oficina donde trabaje mucho) pude crear mi marca, escribir dos libros , y entrar en un mundo donde muchos lo creían imposible. Agradezco a quienes creen hoy en mi , pero soy consciente en que yo fui la primera , … que sueños tienen por cumplir ???”, escribió la mujer del futbolista del Inter, Mauro Icardi.

Cuando la vida te da limones .. saca el tequila !!!

En las últimas semanas, Wanda demandó a la hermana de su pareja por sus dichos sobre su familia.

“Las personas que nos conocen realmente saben cómo somos. La vida no termina en una transmisión. Ella sabe que siempre estamos ahí después de todo. Si quisiera encontrar a Mauro podría venir a casa y no ir a Gran Hermano. La gente habla sobre las cosas de la familia en su casa y no en la televisión. Mauro y yo nunca iremos a la televisión por esto”, finalizó Wanda Nara, quebrada en lágrimas apuntando contra Ivana Icardi.